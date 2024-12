Честито! Парис Джаксън се сгоди

П арис Джаксън обяви, че е сгодена за колегата си Джъстин Лонг.

26-годишният модел разкри, че ще се омъжи за музикалния продуцент в публикация в Instagram в петък, като сподели сладка снимка на предложението и монтаж на времето, прекарано заедно.

Paris Jackson is engaged! Model shows off her dazzling ring after 'indescribable whirlwind' romance with Justin Long https://t.co/Vpgek6pvFP