Откровенията на Бени Бланко: Връзката му със Селена Гомес започнала след среднощен ултиматум

В ръзката между Селена Гомес и Бени Бланко е станала официална в 3:30 ч. сутринта, след като певицата е събудила спящия си партньор, за да го попита директно какви са взаимоотношенията им.

Бланко разкри любопитната история в последния епизод на своя подкаст Friends Keep Secrets, където раздаваше съвети за връзките си заедно с рапъра Лил Дики и Кристин Баталуко. На въпрос от слушателка, която искала да разбере дали връзката ѝ има бъдеще като „завинаги Бени Бланко и Селена Гомес“, продуцентът призна, че именно Селена е поела инициативата да извади отношенията им от сивата зона.

Според Бланко двамата вече излизали от известно време, но „все още нямаше нищо официално“, когато на Гомес ѝ предстояло пътуване до Ню Йорк. В 3:30 ч. през нощта тя започнала настоятелно да го смушква, докато той най-накрая не отворил очи.

„Тя ми каза: „Ей, ние какво сме?“, а аз отговорих: „Какво?“. Когато Селена повтори въпроса, аз попитах: „Как така какво сме?“, разказва Бланко.

Певицата обаче имала съвсем практична причина да настоява за бърз отговор:

„Е, заминавам за Ню Йорк и ако някой ме попита: „Ей, вие с Бени какво сте?“, какво да отговоря?“, попитала го тя.

Когато той отново опитал да върне въпроса към нея, Селена била категорична: „Е, аз питам теб.“

Това най-накрая накарало продуцента да осъзнае ситуацията.

„В този точно момент разбрах, че тя вече ми е гадже. Нямах голям избор, но и сам го исках - тя просто ми даде полезното смушкване, от което се нуждаех“, споделя той.

Benny Blanco Says Selena Gomez Had to Wake Him Up at 3:30 A.M. to Make Their Relationship Official Details: https://t.co/OZ5Z1h1owX https://t.co/2tAoOAEqzY — Complex (@Complex) October 7, 2026

Куриозни разкрития и сватба през 2025 г.

Признанието е поредният необичайно откровен детайл, който Бени Бланко споделя откакто двамата с Гомес сключиха брак през септември 2025 г.

Миналия месец той разкри в шоуто Watch What Happens Live, че е разбрал, че Селена е „Жената за него“, след като при участието му в The Eric Andre Show му капнали лют сос в окото и се разболял тежко. Певицата изоставила къщата си в Малибу навръх рождения си ден, за да отиде да го вземе и да се грижи за него през цялата нощ, изпълнена с повръщане и стомашни проблеми.

„Ако някой може да седи до теб, докато си изкарваш червата от разстройство и не виждаш нищо, значи това е човекът за теб“, категоричен бе той.

Списъкът с публични изповеди не спира дотук. По-рано тази година в подкаста си Бланко се изпусна, че е пърдял пред нея и е сложил видимо мръсните си боси крака върху дивана. По-късно Селена Гомес се появи в предаването и дори целуна единия му крак, като му каза краткото „Не го прави на драма“, след като той реагира изненадано.

Освен това той откровено коментира и хранителните ѝ навици, описвайки диетата ѝ като тази на „петгодишно дете“ и разкривайки, че веднъж я хванал да яде бърза храна в 6:45 ч. сутринта.

„Където Бог я е целунал“

Въпреки закачките, последната изява на Бланко съдържаше и изключително трогателни думи за съпругата му. Той сподели пред друг слушател, че всеки ден казва на Селена колко е красива, и разкри, че тя понякога се притеснява от мелазмата (тъмно петно) около окото си.

„Това е едно от любимите ми неща у нея“, каза той, описвайки белега като мястото, „където Бог я е целунал, когато я е създавал“.

В края на записа се включи и самата Селена Гомес, която потвърди, че е слушала разговора през цялото време и зад кадър е помагала на съпруга си да отговаря на въпросите.