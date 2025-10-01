Любопитно

Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля

Феновете бързо забелязаха тайния детайл в една от трите ѝ рокли на Ralph Lauren

1 октомври 2025, 12:37
Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля
Източник: Getty Images

С елена Гомес отдаде специална почит на Бени Бланко в деня на сватбата им – и го направи по впечатляващ начин.

След като Селена сподели допълнителни снимки от празничния ден в Instagram във вторник, 30 септември, феновете бързо забелязаха тайния детайл в една от трите ѝ рокли на Ralph Lauren, пише PEOPLE.

На един от кадрите Гомес показа отблизо елегантната си дантелена рокля с презрамки, върху която бе избродирано сърце с инициалите на двойката. Според Ralph Lauren, върху модела е добавена и сватбената дата. Тоалетът е украсен с 300 ръчно изработени и апликирани дантелени цветя, както и кристални орнаменти върху ръчно рисувания корсет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Селена сияеше от щастие, докато позираше под ефирен дантелен балдахин. На друга снимка се вижда как върви по олтара редом с новия си съпруг.

Бланко също подчерта значимия момент в профила си в Instagram, където публикува огледално селфи с булката и написа: „Ожених се за истинска принцеса на Дисни.“

За другата си рокля Гомес избра изискан модел с дълбоко деколте, нисък гръб и къс шлейф. Ралф Лорън описва тоалета като изработен от двулицев копринен сатен, с каскадни ръчно драпирани панели и „халтер“ деколте, обрамчено с фина дантела и яка от макраме. Булчинският ѝ букет бе от момина сълза.

На приема звездата от „Само убийства в сградата“ се преоблече в по-къса рокля – ефирен и елегантен дизайн от памук, коприна и ленен воал, с ръчно плисирани панели, създаващи лек и изискан силует.

„Имаше толкова много любов в залата“, споделя източник, близък до двойката, пред PEOPLE. „На приема всички се отпуснаха и празнуваха до късно през нощта. Атмосферата беше невероятно забавна.“

Същият източник допълва, че церемонията е трогнала до сълзи мнозина от гостите, тъй като Гомес и Бланко сами са написали обетите си – едновременно забавни и дълбоко сантиментални.

Сред звездните гости на събитието бяха Стив Мартин, Мартин Шорт, Едгар Рамирес, Зоуи Салданя, Тейлър Суифт, Ед Шийрън, Парис Хилтън, SZA, Камила Кабело, Кара Делевин, Ерик Андре и Финеас.

Селена Гомес Бени Бланко сватба сватбена рокля Ralph Lauren знаменитости булчински тоалет
