Откриха шести основен вкус, който се разпознава от езика

П овечето хора знаят още от училище, че има пет основни вкуса - сладък, солен, кисел, горчив и умами. Но е време да се пренапишат учебниците, тъй като учени от Университета на Южна Калифорния са открили нов вкус, съобщава „Дейли мейл“.

Те твърдят, че езикът реагира на амониевия хлорид по такъв начин, че той трябва да се счита за шести основен вкус.

Sweet, Sour, Salty, Bitter, Umami - Now Meet The Sixth Taste https://t.co/n89g9xXVFd

Амониевият хлорид - или нишадър - не се използва широко по света, но намира приложение в медицината при лечение на ангина, бронхит, болно гърло, синузит и астма. В кулинарията се добавя най-вече в бонбоните със сладък корен. Ако живеете в скандинавска страна, този вкус ви е познат и може би ви харесва, казва професор Емили Лиман, научен ръководител на изследването.

От десетилетия учените знаят, че езикът реагира силно на амониев хлорид. Досега обаче механизмът, който стои зад тази реакция, оставаше неясен.

Известно е, че белтък, наречен OTOP1, е отговорен за откриването на кисели вкусове и екипът се поинтересувал дали амониевият хлорид също може да задейства OTOP1. За да проверят това, те въвели съответния OTOP1 ген в лабораторно отгледани човешки клетки, така че клетките да произвеждат протеина OTOP1. След това те изложили тези клетки на въздействието на киселина или амониев хлорид и измерили реакциите им.

Exploring a potential sixth basic taste! Researchers delve into the tongue's response to ammonium chloride, discovering its detection via the sour-taste receptor OTOP1. https://t.co/tRFUIHFLCm#neuroscience

1/2 pic.twitter.com/HtZDTqHUPd