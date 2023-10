Питагоровата теорема е открита на глинена плочка, 1000 години по-стара от Питагор

А ко изучавате математиката достатъчно дълго, знаете че Питагор е важна историческа фигура в развитието на математиката. Но може би той не е разгадал уравнението, което най-много се свързва с него (a2 + b2 = c2).

DW: Питагор ли е авторът на питагоровата теорема

Всъщност съществува древновавилонска плочка (със закачливото име IM 67118), която използва Питагоровата теорема, за да реши въпроса за дължината на диагонала в правоъгълник. Плочката, вероятно използвана за обучение, датира от 1770 г. пр.н.е. - векове преди Питагор да се роди около 570 г. пр.н.е.

It predates Pythagoras by over 1,000 years.https://t.co/ExCqiRpujG