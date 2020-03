Откриха останки от древна изгубена империя в Турция

О т древността до нас е достигнала легендата за цар Мидас, който превръщал всичко, докоснато от него в злато.

Случайно откритие обаче разкри не само какво се е случило с легендарния монарх, но тайната на изгубена древна империя, намирала се някога на територията на днешна Турция.

Миналата година археолози проучвали огромна могила в равнината Коня, в централната част на страната. Там има останки от множество древни градове. Но дори с това знание, учените не били подготвени, за значимостта на откритието.

При тях дошъл местен фермер, който им разказал, че намерил камък с надписи в наскоро изкопан канал.

„Можехме да видим, че стърчи от водата, така че скочихме право надолу в канала, потопихме се до кръста”, посочва археологът Джеймс Осбърн от Чикагския университет.

„Веднага стана ясно, че е древен и разпознахме езика, на който беше написан: лувиански - използван през бронзовата и желязната епоха в района.”

Последвали редица изследвания на каменната плоча. Било установено, че тя датира от VIII век пр.н.е.

Най-удивителен обаче бил надписът върху нея. Йероглифите разказвали за древна военна победа.

И не каква да е победа, а битка решила съдбата на цяло царство. Поражението било понесено от Фригия. Държава, която съществувала в Анадола от 3500 година до около 100 година пр. н.е.

Нещо повече, победеният не бил кой да е, а цар Мидас. По всяка вероятност точно същият, който според легендата превръщал всичко в злато.

Учените обаче били още по-удивени от останалата част от надписа. В него се посочва името на победителя. Цар на име Хартапу, чиито войници пленили Мидас и други монарси на бойното поле.

„Боговете-бури предадоха царете на негово величество”, гласи надписът на камъка.

До този момент името Хартапу е известно от два други надписа, но от тях не стават ясни нито названието, нито местоположението на древната империя, която е управлявал.

Сега учените предполагат, че гигантската могила Тюркмен-Карахюк, обхващаща площ от над 300 декара, може да крие останките от столицата на неизвестната древна империя, подчинена на царя, победил Мидас на бойното поле.

Международният екип няма търпение да изследва мястото през тази година, за да разбере повече за тази държава, изгубена в историята.

„Вътре в тази могила ще бъдат дворци, паметници, къщи”, смята Осбърн. „Тази каменна стела беше чудна, невероятно късметлийска находка, но това е само началото.”

BIAA Statement on Media Coverage of Recent Discoveries at Türkmen-Karahöyük https://t.co/KkExsY1nqD



Recent news highlighted the discovery of a lost Iron Age kingdom in Türkmen-Karahöyük. Please note corrections on the project's direction and no direct evidence of King Midas. pic.twitter.com/GU3nvL5Vj3