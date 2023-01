Откриха най-стария рунически камък

Н орвежки археолози смятат, че са открили най-стария рунически камък в света, издълбан преди близо две хилядолетия - няколко века преди вече известните, предаде Франс прес, позовавайки се на изследователите.

Приблизително 30-сантиметровият песъчлив каменен блок с кестеняв цвят е намерен в погребално поле, открито през есента на 2021 г. близо до езерото Тирифьорден, северозападно от Осло, по време на работа по изграждането на железопътна линия.

Archaeologists in Norway said Tuesday that have found a runestone which they claim is the world’s oldest, saying the inscriptions are up to 2,000 years old and date back to the earliest days of the enigmatic history of runic writing. https://t.co/SiRiM0t58U