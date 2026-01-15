Любопитно

Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект

15 януари 2026, 06:47
Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?
Източник: iStock

Н еуспешните прически могат да останат в миналото, тъй като стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), пише Daily Mail.

Представена на изложението за потребителска електроника (CES) в Лас Вегас , GLYDE твърди, че е „първата в света умна машинка за подстригване“.

Странното устройство използва изкуствен интелект „треньор по подстригване“ и технология за „автоматично избледняване“, за да позволи дори на най-неопитния бръснар да подстриже като професионалист.

Стига да сте готови да доверите косата си на алгоритъм, GLYDE казва, че може да осигури пълно подстригване за по-малко от 10 минути.

За да си направят нова прическа, потребителите първо избират желаната прическа от приложението на телефона си.

След това, човек може просто да прокара машинката над главата си, докато устройството автоматично регулира дълбочината на рязане.

Ножовете се движат автоматично, така че сложни разрези, като например преход, могат да се извършват с едно минаване, без никакъв опит или умения.

GLYDE е толкова уверена в технологията си, че се хвали, че машинките ѝ могат да осигурят подстригване „без грешки“, но бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Според GLYDE, машинката за подстригване разполага с вградени сензори, които следят движението ви и ъгъла на острието.

Вградените двигатели сравняват това движение с дизайна на подстригването и автоматично преместват ножчетата.

На теория това означава, че косата ви трябва да достигне точно правилната дължина, независимо как държите машинката за подстригване.

За да се предотвратят неравни порязвания, потребителят първо трябва да си сложи лента за глава, подобна на маска.

Тази „лента на прехода“ осигурява постоянна отправна точка за машинките, така че те да знаят точно откъде трябва да започне преходът.

За нервните бръснари за начинаещи, GLYDE включва и няколко функции, които на теория би трябвало да направят невъзможно объркването.

Ако внезапно промените скоростта или ъгъла на рязане, остриетата ще се приберат и ще предотвратят по-нататъшно рязане.

По същия начин, ако GLYDE открие, че го държите под грешен ъгъл или започвате рязането от грешна позиция, остриетата изобщо няма да се разгърнат.

За да улеснят още повече нещата, самите машинки за подстригване разполагат с екран, който показва информация като зона на рязане и дълбочина на острието.

Те включват и малък дисплей за нивелир, така че можете да сте сигурни, че ги държите прави и хоризонтални.

В момента потребителите могат да избират своята подстригване само от библиотека с предварително направени стилове, които според GLYDE са „тествани върху различни форми на главите“.

Въпреки това, в бъдеще компанията планира да позволи на потребителите да качват свои собствени шаблони и да се вдъхновяват от резултатите на други потребители.

Ако сте особено смели, GLYDE дори казва, че може да добави опции за „подстригване на брада и тяло“ в бъдеща актуализация.

Както съобщава The Verge, компанията планира да добави и гласови контроли за изкуствения интелект.

В крайна сметка, вграденият изкуствен интелект ще може да препоръчва конкретни прически на потребителите и да ги изпраща директно към машинката за подстригване.

Компанията все още не е обявила официална дата на пускане на пазара, но се очаква машинките за подстригване GLYDE да започнат да се доставят през лятото на тази година и да струват около 110 паунда (150 долара).

Източник: Daily Mail    
Изкуствен интелект Машинки за подстригване GLYDE Автоматично подстригване Умни машинки CES изложение Технологии за коса Прически Сензорни машинки Контрол през приложение
Последвайте ни

По темата

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 грешки при отглеждането на малко куче

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 1 ден
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 1 ден
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Любопитно Преди 4 минути

Сауните намаляват стреса, подобряват здравето на сърцето, повишават имунитета, помагат при мускулни и ставни болки и имат някои ползи за кожата

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Свят Преди 13 минути

Той е бил нелегален имигрант, спрян е за проверка, но е оказал съпротива при ареста

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Свят Преди 8 часа

Работниците ще трябва да обновяват своите умения или да научават нови

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Свят Преди 8 часа

Думите му противоречат с официалната позиция на Техеран

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Свят Преди 8 часа

Родригес също така заяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

България Преди 8 часа

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Свят Преди 9 часа

Франция ще открие и консулство в Гренландия

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

България Преди 9 часа

Пострада възрастно семейство

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Свят Преди 9 часа

Федоров: Нашата цел е да променим системата

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

Свят Преди 10 часа

Тръмп е изразил ясно своите виждания, но Дания има "различна позиция"

<p>Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират</p>

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

България Преди 10 часа

Трифонов обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

Свят Преди 11 часа

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят"

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Свят Преди 11 часа

Необходими са много по-широки промени в системата за мобилизиране на войници

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Свят Преди 11 часа

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

България Преди 11 часа

Тя ще оскъпи полиците за „Гражданска отговорност” при тези, които имат провинения на пътя

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

България Преди 12 часа

Радев: Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени

Всичко от днес

От мрежата

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 15 януари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 15 януари, четвъртък

Edna.bg

Палач на Левски унижи Аякс

Gong.bg

Моуриньо и Бенфика отново разочароваха

Gong.bg

Да плуваш като делфин: Той стана петкратен олимпийски шампион без ръце и с атрофирали крака (ВИДЕО)

Nova.bg

Имиграционен служител простреля нелегално пребиваващ венецуелец в Минеаполис

Nova.bg