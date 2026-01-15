Н еуспешните прически могат да останат в миналото, тъй като стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ), пише Daily Mail.

Представена на изложението за потребителска електроника (CES) в Лас Вегас , GLYDE твърди, че е „първата в света умна машинка за подстригване“.

Странното устройство използва изкуствен интелект „треньор по подстригване“ и технология за „автоматично избледняване“, за да позволи дори на най-неопитния бръснар да подстриже като професионалист.

Стига да сте готови да доверите косата си на алгоритъм, GLYDE казва, че може да осигури пълно подстригване за по-малко от 10 минути.

За да си направят нова прическа, потребителите първо избират желаната прическа от приложението на телефона си.

След това, човек може просто да прокара машинката над главата си, докато устройството автоматично регулира дълбочината на рязане.

Ножовете се движат автоматично, така че сложни разрези, като например преход, могат да се извършват с едно минаване, без никакъв опит или умения.

GLYDE е толкова уверена в технологията си, че се хвали, че машинките ѝ могат да осигурят подстригване „без грешки“, но бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Според GLYDE, машинката за подстригване разполага с вградени сензори, които следят движението ви и ъгъла на острието.

Вградените двигатели сравняват това движение с дизайна на подстригването и автоматично преместват ножчетата.

Would YOU trust #AI to cut your #hair? New smart clippers feature a 'cutting coach' and 'auto fade' technology pic.twitter.com/FwAAn4iZCm — Hans Solo (@thandojo) January 13, 2026

На теория това означава, че косата ви трябва да достигне точно правилната дължина, независимо как държите машинката за подстригване.

За да се предотвратят неравни порязвания, потребителят първо трябва да си сложи лента за глава, подобна на маска.

Тази „лента на прехода“ осигурява постоянна отправна точка за машинките, така че те да знаят точно откъде трябва да започне преходът.

За нервните бръснари за начинаещи, GLYDE включва и няколко функции, които на теория би трябвало да направят невъзможно объркването.

Ако внезапно промените скоростта или ъгъла на рязане, остриетата ще се приберат и ще предотвратят по-нататъшно рязане.

По същия начин, ако GLYDE открие, че го държите под грешен ъгъл или започвате рязането от грешна позиция, остриетата изобщо няма да се разгърнат.

За да улеснят още повече нещата, самите машинки за подстригване разполагат с екран, който показва информация като зона на рязане и дълбочина на острието.

Те включват и малък дисплей за нивелир, така че можете да сте сигурни, че ги държите прави и хоризонтални.

В момента потребителите могат да избират своята подстригване само от библиотека с предварително направени стилове, които според GLYDE са „тествани върху различни форми на главите“.

Въпреки това, в бъдеще компанията планира да позволи на потребителите да качват свои собствени шаблони и да се вдъхновяват от резултатите на други потребители.

Ако сте особено смели, GLYDE дори казва, че може да добави опции за „подстригване на брада и тяло“ в бъдеща актуализация.

Както съобщава The Verge, компанията планира да добави и гласови контроли за изкуствения интелект.

В крайна сметка, вграденият изкуствен интелект ще може да препоръчва конкретни прически на потребителите и да ги изпраща директно към машинката за подстригване.

Компанията все още не е обявила официална дата на пускане на пазара, но се очаква машинките за подстригване GLYDE да започнат да се доставят през лятото на тази година и да струват около 110 паунда (150 долара).