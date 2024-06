От Disney звезда до арест: Върховете и спадовете на Джъстин Тимбърлейк

Д жъстин Тимбърлейк има много фенове, но и хейтъри. Последните от които вероятно не страдат за поп певицата в момента.

От Disney мускетар до член на бой бандата NSYNC, превърнал се в соло артист и филмова звезда, Тимбърлейк има впечатляваща кариера, обхващаща три десетилетия. Освен това е имал и повече от един неприятен момент в светлините на прожекторите.

„Това ще провали турнето“: Нови подробности за ареста на Джъстин Тимбърлейк

Неговият арест в Ню Йорк за предполагаемо шофиране в нетрезво състояние предизвика грозно злорадство в социалните медии от онези, които гледат на инцидента като на някакво кармично възмездие в поп културата. Тимбърлейк може би плаща за предполагаемото си минало отношение както към бившата си приятелка Бритни Спиърс, така и към другата изпълнителка Джанет Джаксън.

From Disney Mouseketeer to DWI arrest: The highs and lows of Justin Timberlake's career https://t.co/KNI7Yylecn — CTV News (@CTVNews) June 19, 2024

Ето един поглед назад към някои от най-добрите и слаби моменти в кариерата на Тимбърлейк.

Намиране на любов в работата

Повечето момчешки групи обикновено имат изявен член. Тогава къдрокосият Тимбърлейк се състезаваше с ДжейСи Шазе за тази титла, когато двамата, заедно с Крис Къркпатрик, Джои Фатонеи и Ланс Бас, се събраха като NSYNC през 1995 г.

С хитове като “I Want You Back”, “Tearin' Up My Heart,” “Bye Bye Bye” и “It's Gonna Be Me”, NSYNC яхна вълната на популярност в края на 90-те, за да се превърне в един от най-успешните мъжки вокални групи на всички времена.

Източник: Getty Images/

Тимбърлейк започва да се среща с поп звездата Бритни Спиърс. Двамата се срещнали за първи път на снимачната площадка на „Клубът на Мики Маус“ и се събраха отново през 1998 г.

Спиърс и Тимбърлейк направиха първата си публична изява като двойка на наградите MTV Video Music Awards през 2000 г. и не след дълго носеха запомнящи се облекла от деним на червения килим.

Всъщност 2001 г. беше голяма година за двойката: те участваха заедно на шоуто между полувремето на Super Bowl XXXV, Спиърс имаше емблематично изпълнение с бирмански питон албинос на видео музикалните награди на MTV и беше разкрито, че тя и Тимбърлейк живеят заедно.

Но те се разделиха на следващата година.

Тимбърлейк изглежда обвиняваше Спиърс, когато издаде сингъла си „Cry Me a River“, който се фокусира върху изневярата и включваше приличащо на Спиърс момиче в музикалното видео. Успехът на този сингъл и други в албума му “Justified” помогна на Тимбърлейк да се утвърди като солов изпълнител.

В мемоарите си „ Жената в мен “ Спиърс хвърли бомбата, като написа, че е забременяла от Тимбърлейк по време на връзката им и е направила аборт.

„Беше изненада, но за мен не беше трагедия“, написа тя. „Обичах Джъстин толкова много. Винаги съм очаквал един ден да имаме семейство. Това просто щеше да е много по-рано, отколкото очаквах."

Тимбърлейк, твърди тя, „определено не беше доволен от бременността. Той каза, че не сме готови да имаме бебе в живота си, че сме твърде млади“, пише тя.

Тимбърлейк никога не е отговарял директно на съдържанието, включено в мемоарите на Спиърс за връзката им.

Краят на NSYNC

След седем години правене на хитове, NSYNC се разделиха през 2002 г., същата година, когато Тимбърлейк издаде първия си солов албум. По това време Тимбърлейк омаловажи това, че желанието му да стане соло може да повлияе на бъдещето на групата.

„Няма причина моята солова кариера и NSYNC да не могат да съществуват съвместно в една и съща вселена. NSYNC не е в опасност. Паузата, в която сме, беше съзнателен ход“, каза той пред New York Post .

Тимбърлейк никога не се завърна окончателно в групата, която през годините говори повече за раздялата си. Петимата обаче се събраха няколко пъти оттогава, веднъж за изненадващо представяне на MTV VMA през 2013 г. и десетилетие по-късно, за да връчат награда.

Феновете настояват за нова музика от години и това се засили, след като се събраха отново за песента “Better Place” за саундтрака на “Trolls Band Together”. Тимбърлейк запали това желание тази година, като включи друга песен с бившата си група, „Paradise“, в последния си албум „Everything I Thought I Was“. Той също така ги изведе на сцената, за да свирят с него на шоу в Лос Анджелис през март.

Източник: Getty Images

Проблем с тоалета на Super Bowl

Изминаха повече от 20 години, откакто Джъстин Тимбърлейк разкъса горнището на Джанет Джексън и разкри гърдите ѝ по време на тяхното представление на полувремето на Super Bowl XXXVIII, но много поддръжници на Джексън все още не са го превъзмогнали.

След инцидента стотици хиляди жалби заваляха към Федералната комисия по комуникациите, CBS (която излъчи "Супербоул") беше глобена и кариерата на Джаксън пострада. Тимбърлейк, тогава на 23 години, беше критикуван, че не е направил повече, за да подкрепи публично Джаксън след това.

Двамата отрекоха неизправността на гардероба да е била планирана рекламна акция и в нейния документален филм за живота през 2022 г. Джаксън каза, че се е опитала да посъветва Тимбърлейк след спора.

От своя страна Тимбърлейк публично се извини както на Джаксън, така и на Спиърс през 2021 г. за своите „грешни стъпки“ чрез публикация в социалните медии.

Арестуваха Джъстин Тимбърлейк

„Искам специално да се извиня на Бритни Спиърс и Джанет Джаксън и двете поотделно, защото се грижа за и уважавам тези жени и знам, че се провалих“, написа Тимбърлейк. „Също така се чувствам длъжен да отговоря, отчасти, защото всеки участващ заслужава по-добро и най-важното, защото това е по-голям разговор, от който искрено искам да бъда част и от който да израсна.“

В изявлението си Тимбърлейк не даде конкретни примери за действията, за които съжалява, но коментарите му дойдоха в момент на подновени разговори както за представянето му с Джексън, така и за раздялата му със Спиърс.

Източник: Getty Images

Филми и семейство

Освен хитове номер 1 като „SexyBack“ от албума му „FutureSex/LoveSounds“ от 2006 г. и „Mirrors“ от „20/20 Experience“, Тимбърлейк постигна успех на големия екран в „The Social Network“ и „Bad Teacher“.

Той също намери любовта, като се ожени за Джесика Бийл през 2012 г. Двамата са родители на синовете Сайлъс на 9, и Финиъс на 3.

Тяхната привързана връзка също е изправена пред няколко препятствия. През 2019 г. се появиха снимки на Тимбърлейк, държащ се за ръце в Ню Орлиънс с колежката си Алиша Уейнрайт, докато двамата снимаха драмата „Палмър“. Той публично се извини на Биел в изявление по това време.

„Преди няколко седмици показах голяма липса на преценка – но нека бъда ясен – нищо не се случи между мен и моят колежка“, написа той. „Пих твърде много тази вечер и съжалявам за поведението си."

Той добави: „Извинявам се на моята невероятна съпруга и семейство, че ги подложих на такава неудобна ситуация и съм фокусиран върху това да бъда най-добрият съпруг и баща, който мога да бъда.”

Пет години по-късно Тимбърлейк може би отново съжалява.

Той все още не е коментирал публично обвинението си в шофиране в нетрезво състояние. В момента Тимбърлейк е на световното си турне „Forget Tomorrow World Tour “.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase