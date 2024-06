„Това ще провали турнето“: Нови подробности за ареста на Джъстин Тимбърлейк

П олицията в Хамптънс разпространи снимка на певеца Джъстин Тимбърлейк след ареста му за предполагаемо шофиране в нетрезво състояние.

Според доклад на полицията, втори източник им казал, че по време на ареста Тимбърлейк казал "под носа си - "Това ще провали турнето".

43-годишният Тимбърлейк беше задържан от полицейското управление в Саг Харбър преди изправянето му пред съда в във вторник сутринта. Той беше освободен без гаранция.

Justin Timberlake’s mugshot has been released. pic.twitter.com/arMmu8VLcu — Pop Crave (@PopCrave) June 18, 2024

Полицаите казаха, че са видели звездата да кара през Хамптънс и да на спира на знак СТОП, като същевременно не успявал да шофира в правилната лента.

„Спирането му беше инициирано от полицай от полицейското управление на Саг Харбър и след разследване беше установено, че Тимбърлейк е управлявал автомобила си в нетрезво състояние“, се казва в изявление на отдела.

Саг Харбър е крайбрежно селище на около 160 км от Ню Йорк. През лятото то е любимо място за богати туристи

Арестуваха Джъстин Тимбърлейк

Когато полицаите спрели Тимбърлейк около 00:30 след полунощ във вторник, те го били следили около половин миля, съобщи TMZ.

Съобщава се, че той имал зачервени очи и силно миришел на алкохол, но казал на полицаите, че е изпил само едно мартини.

Това не е първият път, в който алкохолът създава проблеми на Джъстин.

The street in Sag Harbor early Tuesday before he was pulled over by cops and arrested for DWI.



Check out the footage 👉 https://t.co/WLJtL0AN4D pic.twitter.com/rLF0zqMBuU — TMZ (@TMZ) June 19, 2024

В момента Тимбърлейк е на турне с планирани два концерта в United Center в Чикаго, Илинойс. на 20 и 21 юни, последвани от две шоута в Madison Square Garden в Ню Йорк.

След освобождаването му без гаранция във вторник сутринта, Тимбърлейк трябва да се яви отново в съда на 26 юли. Изпълнителят трябва да изнесе концерт в Краков, Полша, точно тогава.

В момента датите все още са посочени на уебсайта му.

По-рано тази година Тимбърлейк издаде шестия си албум "Everything I Thought It Was", първата му солова музика от шест години. Той също така се събра отново с колегите си от NSYNC, за да участват в шоу на живо.

Освен поп кариерата си, звездата има успех и като актьор, участвайки във филми като "Friends With Benefits", "The Social Network", "Bad Teacher" и "In Time".

Той е женен за актрисата Джесика Бийл и двойката има двама сина.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase