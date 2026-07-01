Блейк Лайвли поиска 8 млн. долара съдебни разноски от Джъстин Балдони

А ктрисата Блейк Лайвли поиска около 8 млн. щатски долара за съдебни разноски от актьора и режисьор Джъстин Балдони след съдебения спор, свързан с продукцията на филма „Никога повече" (It Ends With Us), съобщи Асошиейтед прес.

Сумата включва около 7,5 млн. долара адвокатски хонорари и приблизително 500 000 долара допълнителни разходи, посочени в подадени пред съда документи.

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Спорът между Лайвли и Балдони възникна около продукцията на романтичната драма от 2024 г., като актрисата твърди, че е станала обект на опит за уронване на репутацията ѝ, след като е повдигнала обвинения в сексуален тормоз по време на снимките. Балдони, който е режисьор и партньор на Лайвли в продукцията, отхвърля обвиненията.

Двете страни постигнаха споразумение миналия месец, малко преди делото да влезе в съдебна фаза, във федерален съд в Манхатън, като Лайвли не получи финансово обезщетение, но съдът постанови, че има право да търси възстановяване на част от направените разходи.

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Съдебният спор е част от по-широк конфликт, включващ взаимни обвинения, свързани с клевета, натиск и опити за контрол върху творческия процес на филма, припомня още Асошиейтед прес.