Островите на любовта. Виртуална разходка до най-еротичните места в света

Т е са девствени, диви и... изключително горещи. И то не само заради високите температури и впечатляващия вулканичен пейзаж с постоянни малки изригвания. CNN представя списък на най-еротичните острови на Италия.

Някои вярват, че Стромболи и Филикуди, два красиви острова в Еолийския архипелаг в Сицилия, притежават магически и афродизиачни сили, идеални за тези, които търсят или отчаяно се опитват да възвърнат екстаза на страстните нощи.

Те имат най-сините очи в света заради рядко заболяване (СНИМКИ)

Ето защо те често се наричат "атолите на плодовитостта".

Не че някой има нужда от оправдание да пътува до този красив кът на Италия, ако успее да стигне там в тези трудни времена за пътуване. Но за някои пътуването тук е повече от ваканция. Това може да бъде променящо живота преживяване.

Бразилия отваря островите си, но само за туристи, преболедували COVID-19

Местните казват, че островите са се превърнали в места за "сексуално поклонение" поради очевидната им способност да повишават либидото. Те също така твърдят, въпреки че не е ясно как точно знаят, че релаксиращата среда насърчава двойките да експериментират в спалнята.

Топлите горещи извори на островите, грандиозните белези от лавовия поток, интригуващите пещери и мистериозните цветя се считат за "оргазмен" коктейл, който очевидно възбужда хората.

5-те държави с най-малко туристи

Казват, че новобрачни двойки, които искат да имат бебе, се стичат тук от цял свят, докато млади жени, надяващи се да намерят мъж, произнасят мълчаливи молитви пред странни на вид морски скали.

Стромболи, един от най-активните вулкани в света, се смята за афродизиакът на островите.

Това може да бъде малко притеснително, дори ако умът ви не си пада по плътските занимания. Има чести изригвания, на всеки около 15 минути, с експлозии от пушещи топчета, които карат земята да гърми и сърцата да бият.

Склоновете на вулкана са мозайка от жълт, червен, оранжев, черен и зелен пясък и скали, покрити с розови цветя, а древните потоци от лава са изрязали огромни белези по пейзажа.

Вижте най-цветните улици в Европа

Черният пейзаж контрастира с прозрачната аквамаринова вода и множеството варосани бели къщи от пристанището на острова до самотния плаж "Пишита". Има обиколки с лодка през нощта, които позволяват на посетителите да се възхищават на фойерверките от лава под звездното небе.

При всяко изригване на Черния гигант, както е известен Стромболи, топлината се натрупва под земята и се отделя под водата чрез малки мехурчета. През нощта, когато температурата на въздуха се охлади, пътищата и тротоарите са горещи на допир и грубите каменни стени излъчват топлина.

"Това е много чувствено място, остров на огън и страст", казва Мария Пулиси, местен търговец на вино.

Уикенд бягство: Вазовата екопътека и водопад Скакля

"Можете да усетите постоянните вибрации във вас всеки път, когато върхът изригне. Сякаш вулканът избухва в тялото ви. Това е мощен афродизиак", допълва тя.

Много хора, които предприемат 8-часови преходи до кратера, обичат да се събличат голи, казва още Мария Пулиси, лягат по корем на треперещата земя, за да усетят по-добре изригванията и вибрациите, които преминават през тялото.

"Това е преживяване като оргазъм, ритуал, който подпалва страстен секс. Топлината и вулканичното пулсиране навлизат в кръвта ви и предизвикват тази сексуална вибрация във въздуха. Вулканът е жив, ние го наричаме "Iddu" (него), той е виновен, че е възбудил хората. Той е палаво момче", отбелязва Мария.

Уникалните нощни аромати и остър въздух на Стромболи също са сред "виновниците" за разпалване на страстите.

Островът е дом и на необичайно растение, за което се твърди, че през нощта пуска хипнотичен аромат, който увеличава либидото. Смята се и че помага на двойките да заченат.

Там, където времето е спряло

"Нарича се Cestrum nocturnum и зеленикаво-белите му цветове цъфтят само когато слънцето залезе", казва Луиза Падуано, собственик на ресторант за морски дарове с панорамна гледка към изчезнал вулканичен кратер, известен като Стромболикио.

Вълшебното цвете

"То така омагьосва! Наричаме го Дама на нощта или Красотата на нощта. Ароматът му е толкова силен, толкова завладяващ, че може да предизвика приятно замайване и трае до ранните сутрешни часове. Повечето домове тук имат това растение на верандата или пред входната врата. Кара те да се чувстваш добре".

My Night-blooming Jasmine

(Cestrum nocturnum)

is having a moment❤. pic.twitter.com/qqoBEnXvGo — saunie (@saunieindiego) September 30, 2020

Ароматът на Cestrum nocturnum очевидно отпуска хората, бори се със стреса и облекчава дневното напрежение.

Падуано има такъв на входа на заведението си.

"От древни времена Cestrum nocturnum се счита за растение афродизиак, стимулира романтиката и сексуалните отношения ", добавя тя.

Приказни кътчета, които не знаете, че се намират в Европа

"Много необвързани, които са тук за празниците, в крайна сметка се влюбват и се връщат, за да отпразнуват сватбата си или раждането на детето си".

В миналото аристократи и лирически поети са създавали сонети, възхвалявайки еротичните свойства на това цвете, което присъства във всяко кътче на Стромболи.

Would anyone be kind enough to identify this plant for me? It has little white berries that look like lilly-pillys. #plantID pic.twitter.com/roSMipv7gH — Dr James Fraser 🧠🔬🌈 (@FramesJaser) November 4, 2018

Принадлежи към вида "жасмин", той може да заблуди случайните минувачи. През деня изглежда като доста скучно растение, наподобяващо храст. Не е изненадващо красиво, но расте, когато падне нощта.

Първоначално се среща в по-тропически климат, легендата разказва, че самия Христофор Колумб донесъл цеструма от Новия свят и намерил идеално местообитание на изключително горещи места като Стромболи.

Но повечето от жителите на острова казват, че цветето е местно, наричат го "дъщеря на вулкана" и се гордеят със силата на ароматните цветове. Също така се твърди, че включва свойства, подобни на виаграта.

Местните обичат да се шегуват, че техният остров е "винаги възбуден".

Еротични скали и морски пещери

На близкия остров Филикуди "секси" природните дадености включват фалически морски скали и уединени пещери, за които се твърди, че са посещавани от двойки, които под предлог, че ги използват, за да се предпазят от слънцето, често в крайна сметка зачеват бебета.

Известно е, че местните рибари, плаващи по яркозелени вълни, оставят партньорките си в така наречените "пещери на плодовитостта". Предлага се и услуга, която води млади неомъжени момичета на разходка с лодка, включваща докосване на скали с необичайна фалическа форма, за които се казва, че носят късмет в намирането на любов.

10 вълшебни места, които да не пропускате в Рим

Нино Терано от водолазния център "И делфини" казва, че често води жени, "за да открият странните скали с причудливи форми и цветове, които заобикалят острова.

"Казват, че една от тези скали с форма на фалос носи късмет - момичетата, които го галят ще намерят мъж, ще се оженят и ще имат много деца".

Основният акцент в обиколката с лодка край скалите е "Ла Кана" - 85-метрова вулканична скала, която излиза от изумруденото море край бреговете на Филикуди.

Някои казват, че прилича на главата на кобра или пушка, но повечето виждат в нея огромен фалос, който достига до небето. Наричат скалата "пръчката", "тоягата" и нямате нужда от италиански жаргонен речник, за да разберете защо, пише още CNN.

Мястото привлича и любителите на скалното катерене и е дом на уникална змия-гущер, която също предизвиква любопитство сред посетителите.

Филикуди има примитивна атмосфера, която събужда сетивата и удоволствието, категорични са местните. Известно е, че по-възрастните жени от селото правят отвари за плодородие.

Нова забрана защитава магаретата в Санторини

"Това е островът, където ще намерите любов, независимо как и къде я търсите, дори и да дойдете на по-късен етап и на друго място", казва Енцо Анастаси от хотел "Ла Кана".

"Това място подготвя почвата за всяка страст, която съдбата ти изпрати. В крайна сметка тук се запознах и се ожених за съпругата си."

Това е място с девствена природа. Има само едно рибарско селце, Пекорини а Маре, с пастелни цветни къщи, две малки пристанища и един път, който обикаля острова.

Пещерата на влюбените

Стръмни прашни каменни пътища и стари магарешки пътеки свързват просторни къщи с покрити със слама тераси, обвити с бугенвилии , подпрени от бели колони и с пейки от майолика.

Скалите на Филикуди са черни, зелени и червени с лабиринти от пещери. Руините на праисторическо селище и разрушени селскостопански колиби се простират по брега.

Нино Терано обича да показва на гостите си очарователни скални шарки и да играе с въображението им. Вълни и пясъчни пластове са изрисували цветни рисунки върху скалата, за които той твърди, че приличат на богове, които правят любов с жени.

Algunos creen que Stromboli y Filicudi, dos islas en el archipiélago de las Eolias en Sicilia, tienen poderes mágicos y afrodisíacos: https://t.co/7nGh7R0vOx — CNN en Español (@CNNEE) October 7, 2020

Големият брой морски пещери са популярни места за двойки, търсещи уединение.

Сред тях е Пещерата на влюбените, за която се твърди, че ако мъж и жена влязат в нея, те неизбежно ще се поддадат на похотта и ще станат трима, с новозаченато бебе.

"Това е мистерия, има нещо в тази пещера, което подлудява хормоните и заслепява хората с желание", казва Терано.

Как ще изглежда едно обикновено семейно пътуване след COVID-19

За да подобри изживяването и допълнително да засили либидото Терано често се гмурка от лодката си, за да търси сурови морски таралежи, чудесно лакомство - афродизиак, които да поднесе на своите клиенти върху брускета или на скара.

Сякаш пък ще имат нужда от това...