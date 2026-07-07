България

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени

Инцидентът е станал между лек автомобил и бус в участък с ремонтни дейности, движението към Варна е пренасочено

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 13:18
Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени
Източник: iStock Photos

Т ежка катастрофа е станала около 12:30 ч. във вторник на автомагистрала „Хемус“ в района на участък, в който се извършват ремонтни дейности. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и бус. При инцидента един човек е загинал, а други са пострадали.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, които работят по оказване на помощ на пострадалите и изясняване на причините за катастрофата.

Заради тежкия инцидент е въведена временна организация на движението в посока от и към Варна. Трафикът по автомагистрала „Хемус“ в участъка между Шумен и Нови пазар е ограничен, като автомобилите се пренасочват по първокласен път I-2 (стария път за Варна).

На място полицейски екипи регулират движението.

От МВР призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да не предприемат рискови маневри, които могат да доведат до нови пътни инциденти.

Очаква се по-късно от полицията да предоставят повече информация за самоличността на загиналия, състоянието на пострадалите и причините за катастрофата.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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