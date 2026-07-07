Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени

Т ежка катастрофа е станала около 12:30 ч. във вторник на автомагистрала „Хемус“ в района на участък, в който се извършват ремонтни дейности. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и бус. При инцидента един човек е загинал, а други са пострадали.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, които работят по оказване на помощ на пострадалите и изясняване на причините за катастрофата.

Заради тежкия инцидент е въведена временна организация на движението в посока от и към Варна. Трафикът по автомагистрала „Хемус“ в участъка между Шумен и Нови пазар е ограничен, като автомобилите се пренасочват по първокласен път I-2 (стария път за Варна).

На място полицейски екипи регулират движението.

От МВР призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да не предприемат рискови маневри, които могат да доведат до нови пътни инциденти.

Очаква се по-късно от полицията да предоставят повече информация за самоличността на загиналия, състоянието на пострадалите и причините за катастрофата.