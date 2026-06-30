Орландо Хил - героят на Парагвай продавал фланелки, за да спаси живота на сина си

Б езспорният герой на невероятния осминафинален двубой между Парагвай и Германия е вратарят на южноамериканския тим Орландо Хил. Той спаси две дузпи в изпълнение на Кай Хаверц и Ник Волтемаде и помогна на националния си отбор да поднесе истинска сензация. Историята става още по-въздействаща, когато човек научи повече за живота и кариерата на Хил.

През 2022 г. Орландо и съпругата му стават родители на син, който се ражда преждевременно. Детето се нуждае от специални грижи и лечение, а по това време Хил е резервен вратар на парагвайския клуб „Спортиво“ Сан Лоренсо, който играе във втора дивизия на страната.

Заплатата му е, меко казано, ниска. Парите не достигат за лекарствата на детето и Орландо е принуден да предприеме крайни мерки. Започва да продава почти всичките си лични вещи. Историята става широко известна едва през септември 2025 г., след дебюта му за мъжкия национален отбор на Парагвай.

По думите на съпругата му той продава клубната си екипировка, футболните обувки, маратонките и дори фланелката на младежкия национален отбор на Парагвай до 20 години, с която участва на Южноамериканското първенство през 2019 г. За един млад футболист това не е просто екип, а символ на мечтата му. Но тогава не е било време за сантименти. Синът му се нуждаел от лечение, семейството – от средства, и Хил се разделил дори с този безценен спомен.

Положението остава тежко, но в началото на 2024 г. животът му започва да се променя. Хил получава предложение от аржентинския „Сан Лоренсо“ – клуб от далеч по-високо ниво. Първоначално играе за резервния отбор, но търпеливо чака своя шанс. В началото на 2025 г. първият тим изпитва сериозни проблеми с вратарите заради контузии. След като клубът не успява да привлече Кейлор Навас и Андрис Ноперт, треньорите решават да се доверят на Орландо.

Вратарят се възползва максимално от възможността. Прави силна предсезонна подготовка, спасява дузпа в серията срещу „Индепендиенте", а клубът откупува 50 процента от правата му срещу 500 хиляди долара. През 2025 г. Хил се утвърждава като титуляр в „Сан Лоренсо“, през септември дебютира за националния отбор на Парагвай, а през лятото на 2026 г. носи на родината си исторически успех.

Историята става още по-впечатляваща, защото серията срещу Германия далеч не е първият му подобен подвиг. Само два месеца преди мача на Световното първенство Хил вече е спасил две дузпи на клубно ниво. В срещата между „Сан Лоренсо“ и „Ривър Плейт“ той спира ударите на Джулиано Галопо и Кендри Паес, но съотборниците му пропускат своите изпълнения и тимът все пак отпада. Срещу Германия обаче Орландо отново се превръща в герой – този път и като победител.

Paraguayan national hero Orlando Gill is your man of the match! 🇵🇾🎙️#WorldCup pic.twitter.com/lHYptqen0y — DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2026

Хил е необичаен вратар. Като дете започва да играе като полеви футболист. Според едни източници е бил централен халф, според други – нападател. Един от първите му треньори обаче не остава впечатлен от качествата му с топка и му поставя избор – да застане на вратата или да седне на резервната скамейка. Орландо избира да стане вратар. Височината му също помага – 198 сантиметра.

Въпреки това полевият футболист никога не е изчезнал напълно от него. Хил обича да изпълнява дузпи и статични положения, и често остава след тренировките, за да усъвършенства този елемент от играта си. Ако серията срещу Германия беше продължила още малко, вероятно щяхме да го видим и като изпълнител на дузпа – и едва ли щеше да чака да бъде единадесети.

В това отношение Хил неизбежно напомня на великия парагвайски вратар Хосе Луис Чилаверт. Легендата беше известен не само със спасяванията си, но и с изпълнението на дузпи и преки свободни удари, като в кариерата си отбеляза 62 гола. Сред вратарите единствено легендарният Рожерио Сени има повече попадения.

Любопитното е, че след слабия мач на Хил срещу САЩ на Световното първенство именно Чилаверт публично го разкритикува. Той го нарече „ням вратар“ и заяви, че един страж трябва постоянно да ръководи защитата си с команди и викове. След двубоя с Германия обаче дори Чилаверт призна нивото на Орландо. Хил запази Парагвай в мача с няколко ключови спасявания, а след това отрази и две дузпи в решаващата серия.

Каквото и да се случи с Парагвай до края на турнира, „Парагвайският Куртоа“ вече се превърна в един от големите герои на това Световно първенство. Именно така го наричат в родината му. Това е магията на световните първенства – те разкриват нови имена и вдъхновяващи истории от цял свят. Орландо Хил е една от тях. Някога той продаде фланелката на младежкия национален отбор, за да помогне на семейството си. Днес, облечен с екипа на мъжкия национален тим, изхвърли самата Германия от Световното първенство.