Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

К ейти Пери пее за опитите си да спаси умираща връзка в новата си откровена песен „Bandaids“.

41-годишната певица, която се раздели с 48-годишния Орландо Блум през юни след близо десетилетие заедно, представи в четвъртък новия си сингъл и видеоклип към него. Текстът и кадрите изглежда хвърлят светлина върху края на любовната ѝ история с актьора.

Katy Perry seemingly reveals reason for Orlando Bloom split in new song ‘Bandaids’ https://t.co/lIsG6OdUuL pic.twitter.com/0ltDyEJwKq — Page Six (@PageSix) November 7, 2025

„Кълна се в Бог, обещавам, че опитах / Няма камък, който да не се е обърнал“, пее тя. „Не е важно какво си направил / Важно е какво не си направил / Ти беше там, но не беше.“

„Толкова свикнах да ме разочароваш / Няма смисъл да се опитваш да пращаш цветя сега“, продължава тя. „Казвам си, че ще се промениш, но не го правиш / Лепенки върху разбито сърце.“

Във втория куплет Пери загатва за усилията, които е положила, за да запази връзката жива:

„Опитах всички лекарства / Намалих очакванията си“, гласи текстът. „Направих всяко оправдание / Кървя, кървя, кървя бавно.“

Тя пее и за липсата на внимание от страна на партньора си: „Не е чак толкова сложно / Да ме питаш как е денят ми“, пее тя. „Умирам, опитвайки се да спася това.“

Въпреки болката, към края на песента Пери признава, че не съжалява за любовта си и си спомня хубавите моменти: „Ако трябваше да го направя всичко отначало / Пак бих го направила“, пее тя. „Любовта, която направихме, си заслужаваше накрая.“

Макар певицата да не споменава имена, видеоклипът съдържа очевидни препратки към връзката ѝ с Блум. Докато изпълнява думите „си заслужаваше накрая“, тя вижда маргаритка – ясен намек към петгодишната им дъщеря Дейзи. В началото на клипа Пери пуска пръстен в канала и се опитва да го извади, докато мие чинии – символичен жест, напомнящ за разговор, с който певицата предизвика заглавия през септември 2024 г.

Тогава тя сподели, че е „възнаградила“ Блум с орален секс, след като той е помогнал с домакинската работа.

„Значи, ако сляза долу и кухнята е чиста, а ти си измил всички чинии и си затворил вратите на шкафовете – по-добре се приготви да ти смучат п***са“, каза тя откровено в подкаста Call Me Daddy.

„Искам да кажа, буквално. Това е моят език на любовта“, продължи тя. „Не ми трябва червено Ферари – мога сама да си купя такова. Само измий ши**ните чинии! Толкова е просто.“

В клипа обаче сцената придобива мрачен обрат – ръката на Пери се превръща в кървава каша, след като тя неволно включва мелачката за боклук, символизирайки болезнения край на връзката им.

Представители на двамата не са коментирали темата пред Page Six.

Оттогава певицата продължи напред – според изданието тя има връзка с бившия министър-председател на Канада, 53-годишния Джъстин Трюдо.

Източник, цитиран от Page Six, твърди, че политикът е „лудо влюбен“ в изпълнителката на „Teenage Dream“: „Той е обсебен от нея и смята, че тя е перфектната жена“, казва той. „Двамата споделят общи интереси – от политика и деца до любов към френската кухня.“