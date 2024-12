Бившият бодигард на Уитни Хюстън разкри, че е имал чувства към нея

Б ившият бодигард на Уитни Хюстън разкри, че е имало момент, в който чувствата му към певицата не са били строго професионални.

В интервю за Daily Mail, бившият полицай Дейвид Робъртс, по чийто образ е създаден филмът „Бодигард“ от 1992 г., разказва за времето, когато е защитавал емблематичната певица, която почина от свръхдоза наркотици през 2012 г. на 48-годишна възраст.

Робъртс, който е бил бодигард на Хюстън от 1988 до 1995 г., говори пред изданието преди публикуването на мемоарната му книга „Protecting Whitney“, която ще излезе през януари 2025 г.

