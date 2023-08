„Съчувствам ѝ“: Кайли Миноуг отправи благопожеланията си към Мадона

К айли Миноуг пожела на Мадона всичко най-добро след последните ѝ здравословни проблеми.

55-годишната австралийска поп принцеса заяви, че се надява 64-годишната Мадона да се възстанови бързо.

„Съчувствам ѝ“ - каза Кайли, изразявайки солидарност с Кралицата на попа, която наскоро беше откарана в интензивното отделение заради "бактериална инфекция".

"Определено ще си взема билет и ще отида да видя Мадона, когато тя се върне на сцената" , добави певицата на „Padam Padam“.

Кайли продължи да разкрива кои биха били мечтаните ѝ проекти - с Бионсе или Риана. Тя добави, че харесва и инди групи като The Killers.

Kylie Minogue sends her well wishes to Madonna after her recent health issues https://t.co/yjiN6RMKVU