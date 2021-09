Оливия Мън очаква първото си дете

А ктрисата Оливия Мън ("Хищник", "Железният човек 2", "Х-Мен: Апокалипсис") очаква първа рожба, съобщи Си Ен Ен.

Радостната новина сподели приятелят ѝ, комикът Джон Мълейни, като гост в късното шоу на Сет Майърс.

"През пролетта отидох в Лос Анджелис. Видях красива жена на име Оливия и започнахме да се срещаме. И сега чакаме бебе! Много се вълнувах преди да съобщя новината", разказа Джон Мълейни, за когото бебето също ще е първо дете.

В отговор на въпрос на водещия за белязаната му от събития изминала година 39-годишният Мълейни разказа за проблемите си с наркотиците, заради които в рамките на няколко месеца два пъти е пребивавал в клиника за рехабилитация.

