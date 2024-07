Втори сезон на "Wednesday" ще е най-скъпата продукция, снимана в Ирландия

Д оскоро само слух, а сега и официално потвърдено - вторият сезон на хитовото шоу на Netflix - "Wednesday" вече се снима в Ирландия.

Пилотната част на сериала, продуциран от MGM Television, нашумя изключително през миналата 2023 година, като натрупа повече от 250 милиона гледания сред зрителската аудитория и отделно се окичи и с 4 награди "Еми". Тя бе заснета в Румъния, но още след края й се знаеше, че основната снимачна локация се мести в графство Уиклоу в Ирландия за продължението.

Едва сега обаче местните медии разкриха, че това е най-голямата продукция, заснемана някога в страната по отношение на производствените разходи. Сега е моментът да припомним, че тук са заснемани и други популярни филми и ТВ шоута като например "Междузвездни войни: Силата се пробужда", но дори и те изостават в това отношение.



За да отбележи новината, ирландският премиер Саймън Харис посети снимачната площадка на сериала и се срещна с режисьора Тим Бъртън и сценаристите Алфред Гоф и Майлс Милър, както и няколко ирландски творци, работещи по продукцията. Сред новите имена в сериала са и актьорите Стийв Бушеми и Танди Нютън.

"Радвам се да видя, че страната ни продължава да бъде предпочитано място за заснемане на филми и сериали. Това подкрепя икономиката ни, създава работни места, дава път на творческите ни таланти и популяризира Ирландия на глобалната сцена", коментира Харис в специално изявление.

От страна на Netflix допълниха, че това съвсем не е единственият им проект, заснет в страната.

"През последните години инвестирахме значително в продукции, заснети тук, като 'The Siege of Jadotville', 'The Wonder','Bodkin' и 'Vikings: Valhalla', обобщи вицепрезидентът на стрийминг платформата за EMEA и допълни, че освен "Wednesday", вече се работи и по филмите "Grown Ups" на Мариан Кийс и "Как да стигнем до рая от Белфаст" на Лиза Макгий, които ще бъдат реализирани в Ирландия и Северна Ирландия.



"Ирландия отдавна е дом за продукциите на MGM Television - още от оригиналния 'Vikings' от 2012 година до 'Vikings: Valhalla' и сега "Wednesday", коментира пък ръководителят на MGM Television Линдзи Слоун. "Открихме, че ресурсите тук са първокласни, като разполагате с изключителна група от професионалисти, които ни помагат да вдъхнем живот на нашите продукции".

Както е известно, наскоро Ирландия подобри своите данъчни стимули за филми и телевизия по раздел 481, като увеличи тавана на допустимите разходи от 70 милиона евро (75 милиона долара) на 125 милиона евро (134 милиона долара) за всеки отделен проект. Сред холивудските продукции, които можем да очакваме скоро да излязат от страната са и "Абигейл" на Universal и "The Watchers" на Warner Bros.

