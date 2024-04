Обвиниха рапърката Megan Thee Stallion в тормоз

Ф отограф, който е работил за рапърката Megan Thee Stallion, е завел иск срещу нея в съд в Лос Анджелис по няколко обвинения, съобщават Асошиейтед прес и АФП.

Емилио Гарсия обвинява изпълнителката, че го е принудила да гледа интимности между нея и друга жена, скоро след което го е уволнила неправомерно. Фотографът също така отправя обвинения към рапърката, че като неин служител е бил малтретиран, засрамван заради теглото си и не е получавал справедливо заплащане.

Megan Thee Stallion’s Former Cameraman Claims He Was Forced To Watch Her Have Sex In New Harassment Lawsuithttps://t.co/VIL36nv8Y9 pic.twitter.com/84Se4TcTuE