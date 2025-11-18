Любопитно

„Парасоциален" стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

Парасоциалните връзки с инфлуенсъри и чатботове променят живота ни

18 ноември 2025
„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо
Източник: iStock/Getty Images

А ко се чудите защо Тейлър Суифт все още не е отговорила на публикацията ви в социалните мрежи, с която ѝ честитите годежа, речникът на Кеймбридж има дума за вас: парасоциален.

Определена като „включваща или отнасяща се до връзка, която някой чувства между себе си и известна личност, която не познава“, „парасоциален“ беше избрана за дума на годината, тъй като все повече хора търсят усещане за близост чрез чатботове, инфлуенсъри и знаменитости в онлайн ежедневието си, пише The Guardian.

Терминът се появява за пръв път през 1956 г., когато социолози от Чикагския университет описват телевизионни зрители, навлизащи в „парасоциални“ взаимоотношения с екранни личности — отношения, напомнящи връзки със семейство и приятели, но изцяло еднопосочни. В интернет ерата възможностите за подобни асиметрични отношения се разширяват значително, а социалните мрежи и сега изкуственият интелект превръщат този някога нишов академичен термин в масово използван.

„Парасоциалното улавя духа на времето на 2025 г.“, казва Колин Макинтош, редактор на Cambridge Dictionary. „Милиони хора са ангажирани в парасоциални връзки; много други са просто заинтригувани от техния възход. Данните го потвърждават — сайтът на Cambridge Dictionary отчита пикове в търсенията на „парасоциално“.“

Речникът посочва годежа на Суифт със звездата от NFL Травис Келси и албума на Лили Алън за раздялата ѝ с West End Girl като парасоциални моменти на годината. Чатботовете с изкуствен интелект също са сред акцентите, след като за мнозина се превърнаха в доверени лица, приятели или дори романтични партньори.

Симон Шнал, професор по експериментална социална психология в университета в Кеймбридж, отбелязва, че парасоциалните връзки „предефинират фенството, знаменитостите и — с изкуствения интелект — начина, по който обикновените хора взаимодействат онлайн“.

Според нея хората се обръщат към инфлуенсъри, тъй като доверието в масовите и традиционните медии намалява — процес, който може да доведе до „нездравословни и интензивни взаимоотношения“ със звезди в социалните мрежи. Парасоциалните връзки със знаменитости като Суифт често пораждат обсесивни интерпретации на текстове на песни и бурни онлайн дебати. Младите хора са особено податливи на чатботове, които предлагат илюзия за близост.

„Парасоциалните тенденции придобиват ново измерение, тъй като много хора третират инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT като „приятели“, предлагащи позитивни утвърждения или като заместител на терапия“, казва тя.

През тази година речникът добавя или актуализира и няколко термина, свързани с изкуствения интелект — сред тях slop, обозначаващ масово произвеждани, безсмислени изображения и видеоклипове с ИИ, които заливат социалните мрежи по света. Друга нова дума е мемизирай — актът на превръщане на изображение в мем, който бързо се разпространява онлайн.

