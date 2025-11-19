Любопитно

Какво означава „парасоциален" и защо Кеймбридж го избра за дума на годината?

Психолог обяснява феномена на парасоциалните отношения

19 ноември 2025, 13:29
Какво означава „парасоциален“ и защо Кеймбридж го избра за дума на годината?
Р ечникът на Кеймбридж определи прилагателното „парасоциален“ за дума на 2025 година. Това е психологически термин, който описва едностранчива емоционална връзка с публична личност.

Психотерапевтът и клиничен психолог Татяна Чернякова разговаря с Rambler за това защо парасоциалните връзки са естествено следствие от съвременния свят и доколко подобни отношения могат да бъдат опасни.

Терминът „парасоциален“ е въведен от социолозите Доналд Хортън и Ричард Уол. През 1956 г. те го използват, за да опишат отношенията на телевизионните зрители с водещите и актьорите. Днес прилагателното се използва за описание на привързаност или интерес не само към известни личности, но и към измислени герои, както и към изкуствен интелект.

„Това, което сега се нарича парасоциални контакти, преди се е наричало връзката между феновете и техните идоли. Само благодарение на социалните медии днешните звезди изглеждат по-близки. Понякога животът им е силно разкрасен, но изглежда истински. Появява се усещане за илюзорна близост.“, казва Чернякова.

  • Колко нормално е това?

Парасоциалните връзки са често срещани и психолозите ги смятат за относително нормални. Хората са социални същества и се нуждаят от романтични, приятелски или професионални отношения, а предвид нивото на съвременната дигитализация изграждането на подобни връзки в медийното пространство е естествено.

„Наличието на интернет ограничава възможността за социални контакти в реалния свят, така че хората се адаптират и намират алтернативни възможности“, коментира психотерапевтът. „Създавайки илюзорни взаимоотношения, хората запълват празнината във вътрешната си самота, но това не е толкова разрушително, колкото може да изглежда на пръв поглед.“

Както обяснява експертът, хората са склонни да опростяват живота си, а връзките без задължения и перспективи са една от формите на това опростяване. В английския език има специфичен термин за този тип отношения: situationship (ситуационизъм). Парасоциалните връзки се вписват в тази концепция.

„Човек създава комфортни взаимоотношения, които не изискват усилия, не включват отговорност и могат да бъдат безболезнено прекратени по всяко време. Това заместване е продиктувано от естествения ход на събитията и течението на времето“, обяснява психотерапевтът.

  • Кога е необходима помощ

Парасоциалните отношения обикновено имат положителен ефект. Повечето хора знаят, че интимността им е въображаема, но това не им пречи да откликват искрено. Така се засилва чувството за принадлежност и се създават по-силни социални връзки в реалността — например с други обожатели.

Въпреки това могат да възникнат и негативни последици. Понякога привързаността към медийна личност се трансформира в обсесивно поведение или преследване. Човекът започва да възприема парасоциалната връзка като реална и я използва като заместител на контакта с други хора.

„Патологичността зависи от това доколко парасоциалните връзки влияят върху качеството на живот. Ако такава връзка със знаменитост вдъхновява и овластява, това е едно. Ако реалният живот се заменя с измислен, най-добре е да се отървем от подобни илюзии“, казва психотерапевтът.

  • Главното

Прилагателното „парасоциален“ беше обявено за дума на годината 2025 от речника на Кеймбридж. Терминът произхожда от психологията и описва едностранчива емоционална връзка с медийна личност или измислен герой. Повечето психолози считат парасоциалните връзки за нормални и често срещани. Те са начин хората да компенсират липсата на приятелства в реалния живот, романтични отношения или професионални връзки – нещо естествено в епохата на дигитализацията. Намеса е необходима, ако парасоциалните отношения започнат да заменят реалните или се превърнат в обсесия.

