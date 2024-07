N|uu, най-застрашеният език в света, който се говори само от един човек

С амо един жив човек говори свободно езика N|uu, който е един от най-застрашените в света. Историята му е изпълнена с болка и трагедия, но също така и с огромна надежда и решителност. Заедно със семейството си и местните лингвисти, последният останал човек, който говори N|uu се стреми да запази гаснещият език, като го предаде на новото поколение.

(Във видеото може да научите повече за: Какво накара един италианец да изследва старобългарския език)

N|uu е език, който традиционно се говори от някои фракции на народа ǂKhomani от южната част на Калахари - пясъчна савана, която се намира в съвременните граници на Намибия, Ботсвана и Южна Африка.

Те са клон на народа сан, който живее тук от над 20 000 години и е един от най-ранните известни ловци-събирачи в Южна Африка. Макар че н|уу се е развил на големи разстояния през вековете - не по-различно от английския или който и да е друг местен език - езикът има дълбоки, дълбоки корени в една част на света, която е неразделна част от историята на човечеството.

