Сексът и липсата на сън убиват застрашен от изчезване вид в Австралия

З астрашените от изчезване мъжки северни куоли се отказват от съня в името на повече секс - и това може да ги убие, според ново австралийско проучване.

То установи, че мъжките екземпляри изминават дълги разстояния в търсене на партньорки за чифтосване, като при това често се отказват от съня си.

Липсата на почивка може да обясни защо мъжките представители на тези месоядни торбести животни обикновено се чифтосват до смърт за един размножителен сезон, твърдят експерти.

От друга страна, женските могат да живеят и да се размножават до четири години.

"Те преодоляват големи разстояния, за да се чифтосват възможно най-често, и изглежда, че нагонът им е толкова силен, че се отказват от съня, за да прекарват повече време в търсене на женски", казва Кристофър Клементе, старши преподавател в Университета на Съншайн Коуст. Неговото учебно заведение е ръководител на проучването заедно с Университета на Куинсланд.

Изследователите са събирали данни в продължение на 42 дни, след като са поставили раници с проследяващи устройства на диво скитащи мъжки и женски северни куоли на остров Groote Eylandt.

