Астерикс и Обеликс потеглят на ново приключение в Русия

К омикс героите Астерикс и Обеликс потеглят на изток в първото си приключение, публикувано след смъртта на техния създател Албер Юдерзо миналата година, предаде ДПА.

В "Астерикс и грифонът" двамата приятели за първи път пътуват до Русия, след като шаман от древно племе се е явил в съня на стария Гетафикс. Той го е помолил да замине на изток, тъй като според древно пророчество "помощ ще дойде от галите, особено от най-малките от тях".

By Toutatis! #Asterix and #Obelix are back with their new adventure. #AsterixAndTheGriffin is written by Jean-Yves Ferri, illustrated by Didier Conrad. By the way, who is your favourite Asterix character and why? pic.twitter.com/2CKXgCL5nj