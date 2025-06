Голям пробив в търсенето на лек за ХИВ

О ткриването на лек за ХИВ може би е една стъпка по-близо, след като изследователите откриха нов начин да принудят вируса спре да се скрие в човешките клетки, съобщава The Guardian.

Способността на вируса да се скрие в определени бели кръвни клетки е едно от основните предизвикателства за учените, търсещи лек. Това означава, че в тялото има резервоар на ХИВ, способен на реактивиране, с който нито имунната система, нито лекарствата могат да се справят.

Сега изследователи от Института за инфекции и имунитет „Питър Дохърти“ в Мелбърн

демонстрираха начин да направят вируса видим, проправяйки пътя за пълното му изчистване от тялото.

Той се основава на mRNA технология, която стана известна по време на пандемията от COVID-19, когато беше използвана във ваксини, произведени от Moderna и Pfizer/BioNTech.

В статия, публикувана в Nature Communications, изследователите за първи път показват, че иРНК може да бъде доставена в клетките, където се крие ХИВ, като я обвие в малък, специално формулиран мастен мехур. След това иРНК инструктира клетките да разкрият вируса.

