Запознайте се с лондонския лекар, който е на 41 години, но биологично е на 24

Н якои признаци на стареене около 41-годишна възраст са най-очаквани, като умора, забавен метаболизъм и по-дълго възстановяване. Но в противовес на твърдението и общите наблюдения д-р Мохамед Енаят, лондонски лекар за първична медицинска помощ и създател на клиниката за дълголетие HUM2N, не се поддава на диагностиката. Според докладите, с помощта на авангарден и строг режим на живот, Енаят твърди, че биологичната му възраст е само 24 години, което означава, че е със 17 години по-млад от реалната си възраст, съобщи Times of India.

Това се е случило не заради някакво вълшебно хапче или прочистване, а всъщност е резултат от самонаблюдение, научно разбиране и режим на мощни хранителни добавки.

Биологично със 17 години по-млад от реалната си възраст; д-р Енаят разкрива тайната на начина си на живот

През последните седем години д-р Енаят използва тялото си като жива лаборатория. Той проследява жизненоважните данни за здравето си, като сън, активност и възстановяване, използвайки най-модерни технологии. Освен това редовно прави подробни изследвания на кръвта, урината и чревния си микробиом.

41-Year-Old Longevity Doctor Claims His Biological Age Is 24, Reveals 3 Supplements He Takeshttps://t.co/xTDgO2tTx2 pic.twitter.com/ABjbJTFQzv