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Новият феномен в баскетбола: 18-годишен гигант е висок 229 см и забива без да отскача

С внушителните 229 см и невероятен размах на ръцете, тийнейджърът от Австралия превръща баскетбола в детска игра и пренаписва законите на спорта

6 август 2026, 11:33
Новият феномен в баскетбола: 18-годишен гигант е висок 229 см и забива без да отскача
Източник: iStock

С височина от 229 сантиметра и феноменален размах на ръцете, австралиецът с южносудански корени Джонгкуч Мач пренаписва законите на спорта.

Светът на баскетбола е свикнал да вижда атлети с изключителен ръст, но от време на време се появява явление, което кара дори най-опитните скаути от NBA да останат без думи. Най-новата сензация на световния терен се казва Джонгкуч Мач (Jongkuch "JK" Mach) — 18-годишен център от Австралия, чиято физика и умения влизат в заглавията на най-големите световни медии.

Мач е висок внушителните 229 см, което го прави по-висок от почти всички активни играчи в НБА, включително френското чудо Виктор Вембаняма. По-впечатляващото обаче не е просто цифрата на кантара или ролетката, а начинът, по който тийнейджърът доминира на паркета.

Кой е Джонгкуч Мач?

Роден на 8 октомври 2007 г. в Пърт, Западна Австралия, Джонгкуч е от южносудански произход — регион, известен с раждането на едни от най-високите атлети в историята на баскетбола (включително легендарния Мануте Бол).

В момента Мач се състезава за BA Centre of Excellence (Академията на австралийския баскетбол) в лигата NBL1 East. Въпреки че е висок колкото исторически гиганти като Георге Мурешан и Мануте Бол (които са с дължина 231 см), австралийският тийнейджър притежава подвижност и координация, които са рядко срещани за подобен ръст.

Забива с крака, стъпили на земята

Най-популярните видеоклипове с участието на Джонгкуч, които взривиха социалните мрежи и спортните медии, показват как той загрява преди мач. Младежът докосва и забива топката в стандартния баскетболен кош (3.05 метра височина), без дори да отделя стъпалата си от паркета.

Но той не е просто статична преграда в защитата. На престижния лагер Adidas Eurocamp и по време на националните първенства на Австралия за юноши до 20 години, той бе сред лидерите по блокирани чадъри и ефективност под коша. Впечатляващата му способност да покрива огромно пространство в отбрана кара противниковите нападатели изцяло да променят стрелбите си.

Битката за бъдещето му: Милиони и колеж или НБА?

Изключителният потенциал на Джонгкуч Мач веднага привлече вниманието на най-големите американски колежи. Оферти за стипендии и участие в техните програми вече са изпратени от водещи университети като LSU (Луизиана), Colorado и Santa Clara.

В същото време австралийските медии, сред които Fox Sports и The Sydney Morning Herald, съобщават, че Мач е изправен пред ключово решение за кариерата си. Пред него стои изборът да премине в американския колежански баскетбол (NCAA) с примамливи финансови оферти от спонсорски права (NIL сделки) или да остане в австралийската програма NBL Next Stars, която вече подготви редица млади таланти за първия кръг на Драфта в НБА.

"Проект" с неограничен таван

Треньорите и специалистите в Австралия са категорични, че тялото на Мач все още се развива и той тепърва ще трупа мускулна маса и физическа издръжливост. В момента теглото му е около 88 кг, което изисква внимателна методика за натоварване, за да се предпазят ставите и гърбът му от контузии.

Ако продължи да развива атлетизма и стрелбата си със същото темпо, скаутите предричат, че следващите 12 до 24 месеца ще бъдат решаващи и Джонгкуч Мач може да се превърне в един от най-високо избраните играчи в бъдещите драфтове на НБА.

Светът вече следи с изострено внимание всяка стъпка на 229-сантиметровото момче от Пърт — играчът, който кара коша да изглежда като детска играчка.

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