Гениална идея или безумие? Учени започват $66-милионен експеримент за "затъмняване на слънцето"

З вучи като научна фантастика, но е реалност.

Учени получиха одобрение да тестват дали "затъмняването" на слънчевата светлина може да помогне в борбата с глобалното затопляне — стратегия, която някои критици наскоро нарекоха "чиста лудост".

Геоинженери от Агенцията за напреднали изследвания и изобретения (ARIA) във Великобритания са осигурили над 66 милиона долара за експеримент, при който аерозолни частици ще бъдат инжектирани в стратосферата. Целта е да се отрази част от слънчевата светлина обратно в космоса, като по този начин се намали нагряването на Земята, съобщава The Times (Лондон).

$66M experiment to ‘dim the sun’ to combat global warming gets OK — but critics have called it ‘barking mad’ https://t.co/SJ4juPOXzl pic.twitter.com/ajP1BIL2fX