NOVA завоюва огромна победа с хитовия формат „Игри на волята“

NOVA откри есенния телевизионен сезон в праймтайм с впечатляващ старт на най-дългоочакваното риалити предаване – „Игри на волята“. Началото на Войната на племената беше поставено още със стъпването на новите амбицирани за победа участници на Арената. Лечителите, Феномените, Завоевателите и Победителите се впуснаха в епична битка на две арени, която предложи на зрителите истинско зрелище, изпълнено с невиждана издръжливост, отборна игра и напрегнати моменти. Според официалните пийпълметрични данни, над 37% от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са проследили именно представянето на новите атрактивни участници и първата ключова битка от хитовото риалити. Втората телевизия в класацията е с почти два пъти по-малка аудитория по същото време.

Източник: NOVA

Стартът на хитовия формат предизвика силен интерес и в социалните мрежи. Само за първия ден са отчетени над 11.5 милиона гледания в официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA

Отлични резултати бяха постигнати и на празничния 6-и септември с основните публицистични и новинарски предавания на NOVA. Според официалните резултати медията е далеч пред конкуренцията в ефира.

Източник: NOVA

Празничният формат на съботно-неделния блок „Събуди се“ и информационните емисии през деня са с огромна преднина пред втората телевизия в класацията.