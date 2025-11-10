70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

Т ържеството по случай 70-ия рожден ден на Крис Дженър се превърна в истински спектакъл – до такава степен, че полицията беше повикана в имението на Джеф Безос, където се провеждаше купонът, след множество оплаквания от съседи за прекомерен шум, предаде Page Six.
Според TMZ децибелите са се вдигнали до небесата заради живото изпълнение на Бруно Марс, но полицаите се ограничили само с предупреждение.
По-късно властите се върнаха отново, когато установили, че огромни фалшиви растения блокират улицата пред имота. Изисква се специално разрешение за тези прегради, което не било получено, затова зеленината била премахната, докато гостите напускали партито.
Представител на Дженър не отговори веднага на запитването на Page Six за коментар.
Why cops were called to Kris Jenner’s 70th birthday bash several times in one night https://t.co/ShoBD17FWW pic.twitter.com/H3fBGwN2f9— Page Six (@PageSix) November 9, 2025
Прочутият мениджър навърши 70 години на 5 ноември и организира тематично парти в стил Джеймс Бонд 007.
Купонът, планиран от дългогодишния сътрудник на семейство Кардашиян Минди Уайс, събра звезден списък от A-лист знаменитости: Опра Уинфри, Крис Рок, Марая Кери, Адел, Рич Пол, Тайлър Пери, Снуп Дог, Парис Хилтън, Кати Хилтън и Вин Дизел.
Сред гостите бяха и принц Хари и Меган Маркъл.
41-годишният Хари изглеждаше безупречно в класически черен смокинг с папийонка, а Меган блестеше в черен топ с дълъг ръкав и пола до земята в същия цвят, както и с черна кадифена чанта.
Маркъл поддържа приятелски отношения със семейство Кардашиян-Дженър от години. През лятото тя изпрати на Крис бутилки розе от своята нова марка As Ever.
Cops Called to Jeff Bezos' Mansion Over Kris Jenner's Birthday Party https://t.co/aOT32hr4PP pic.twitter.com/UJDJzbC6x4— TMZ (@TMZ) November 9, 2025
„Благодаря @megan @aseverofficial“, написа тогава риалити звездата над снимка на подаръка.
Партито беше организирано от шестте деца на Крис: Ким Кардашиян, Кортни Кардашиян, Клои Кардашиян, Роб Кардашиян, Кайли Дженър и Кендъл Дженър.
🪩 According to TMZ, Bruno Mars reportedly performed for Kris Jenner's milestone 70th birthday celebration in Beverly Hills, recently.— MARSCHIVES (@marschives) November 9, 2025
Mars performed a private set that had the crowd made so much noise that it caused the neighborhood to call the cops, as stated by their source. pic.twitter.com/6tXrQcBGA4
Всички те присъстваха заедно с Травис Баркър, Скот Дисик, Тристан Томпсън и дългогодишния приятел на Крис – Кори Гембъл.
Край на вечерта гостите си тръгнаха с подаръци от Dunkin’ Donuts – лъскави лакомства, украсени с надпис „America runs on Kris Jenner“.