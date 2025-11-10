Любопитно

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

Сред гостите на тържеството бяха и принц Хари и Меган Маркъл

10 ноември 2025, 10:08
Източник: Getty Images

Т ържеството по случай 70-ия рожден ден на Крис Дженър се превърна в истински спектакъл – до такава степен, че полицията беше повикана в имението на Джеф Безос, където се провеждаше купонът, след множество оплаквания от съседи за прекомерен шум, предаде Page Six

Според TMZ децибелите са се вдигнали до небесата заради живото изпълнение на Бруно Марс, но полицаите се ограничили само с предупреждение.

По-късно властите се върнаха отново, когато установили, че огромни фалшиви растения блокират улицата пред имота. Изисква се специално разрешение за тези прегради, което не било получено, затова зеленината била премахната, докато гостите напускали партито.

Представител на Дженър не отговори веднага на запитването на Page Six за коментар.

Прочутият мениджър навърши 70 години на 5 ноември и организира тематично парти в стил Джеймс Бонд 007.

Купонът, планиран от дългогодишния сътрудник на семейство Кардашиян Минди Уайс, събра звезден списък от A-лист знаменитости: Опра Уинфри, Крис Рок, Марая Кери, Адел, Рич Пол, Тайлър Пери, Снуп Дог, Парис Хилтън, Кати Хилтън и Вин Дизел.

Сред гостите бяха и принц Хари и Меган Маркъл.

41-годишният Хари изглеждаше безупречно в класически черен смокинг с папийонка, а Меган блестеше в черен топ с дълъг ръкав и пола до земята в същия цвят, както и с черна кадифена чанта.

Маркъл поддържа приятелски отношения със семейство Кардашиян-Дженър от години. През лятото тя изпрати на Крис бутилки розе от своята нова марка As Ever.

„Благодаря @megan @aseverofficial“, написа тогава риалити звездата над снимка на подаръка.

Партито беше организирано от шестте деца на Крис: Ким Кардашиян, Кортни Кардашиян, Клои Кардашиян, Роб Кардашиян, Кайли Дженър и Кендъл Дженър.

Всички те присъстваха заедно с Травис Баркър, Скот Дисик, Тристан Томпсън и дългогодишния приятел на Крис – Кори Гембъл.

Край на вечерта гостите си тръгнаха с подаръци от Dunkin’ Donuts – лъскави лакомства, украсени с надпис „America runs on Kris Jenner“.

Източник: Page Six    
Крис Дженър 70и рожден ден Парти със знаменитости Полицейска намеса Шумни оплаквания Имението на Джеф Безос Семейство Кардашиян Бруно Марс Принц Хари и Меган Маркъл Неразрешени плетове
