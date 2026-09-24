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Руски ракетен удар в Харковска област: Седем души загинаха при поражение на зеленчуков склад

Три ракети са ударили селскостопанско предприятие в село Стара Гнилица, като 12 души са ранени, а четирима от тях са в критично състояние с тежки травми

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 15:38
Руски ракетен удар в Харковска област: Седем души загинаха при поражение на зеленчуков склад
Източник: БТА

С едем души загинаха, а други 12 бяха ранени при опустошителен руски ракетен удар срещу селскостопанско предприятие в село Стара Гнилица, Харковска област. Трагичната новина съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов в своя канал в Telegram, уточнявайки, че сутрешната атака е поразила директно инфраструктура, в която в този момент са работили цивилни фермери.

Първоначалните данни за мащаба на трагедията бяха бързо актуализирани от местните власти поради голямото количество пострадали на мястото на удара. В началото от областната администрация съобщиха за шестима загинали — двама мъже и четири жени, както и за 8 ранени селскостопански работници. Впоследствие от полицията на Харковска област официално потвърдиха, че броят на жертвите в Стара Гнилица е достигнал 7 души, а Олег Синегубов допълни, че ранените вече са 12, като на всички се оказва спешна медицинска помощ.

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Според кмета на близката община Малинов, Николай Семерянов, нападението е било извършено с три руски ракети тип „Бандерол“. Една от ракетите е уцелила пряко склад за зеленчуци в момент, в който вътре са се намирали и работили хора.

Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко засегнатите работници. Директорът на регионалния център за спешна медицинска помощ Виктор Забаща посочи, че четирима от ранените са в изключително тежко състояние с животозастрашаващи наранявания в областта на главата и врата.

Редактор: Стела Христова
Източник: ИА "Фокус"    
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