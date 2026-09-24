Западнонилска треска в Европа: Пета жертва и ръст на заразените в Нидерландия

О ще един човек, заразен с вируса на западнонилската треска, почина в Нидерландия, съобщиха здравните власти. През изминалата седмица Националният институт за обществено здраве и околна среда е регистрирал шестнадесет нови сигнала за хора с потвърдена инфекция, като от институцията уточняват, че всички нови пациенти са се заразили след ухапване от заразен комар.

С това общият брой на смъртните случаи сред потвърдените носители на вируса през тази година достига петима души. От института все пак подчертават, че наличието на инфекцията не означава непременно, че тя е пряката и единствена причина за фаталния край при всички пациенти.

Fifth West Nile virus death reported in Netherlands as 16 new cases confirmed https://t.co/dx60i5w3MP — NL Times (@NL_Times) September 24, 2026

Към момента общият брой на потвърдените случаи при хора в страната е достигнал 44. При мнозинството от тях вирусът е бил установен едва след приемането им в болнично заведение с вече проявени оплаквания. Най-сериозно засегната е провинция Южна Холандия с 23 регистрирани случая, следвана от Утрехт с десет, като единични и по-малки огнища се наблюдават още в Северна Холандия, Северен Брабант, Гелдерланд и Оверайсел.