Видеоклипове разкриват истината за партитата на Пъф Деди

А двокатите на Шон Комбс (Пъф Деди) заявиха в съдебни документи, че видеоклипове, в които са заснети сексуални действия между клиента им и тогавашната му приятелка Каси Вентура, доказват невинността на опозорения магнат в делото му за трафик на хора.

Съдебният процес срещу Комбс по федералното му дело за трафик на хора с цел сексуална експлоатация е насрочен за май. Музикалният магнат беше арестуван през септември, обвинен в организиране на секс партита, наречени „freak offs“, на които се твърди, че е принуждавал Вентура, с която Комбс се е срещал от 2007 до 2018 г., да извършва сексуални действия с мъже и секс работници.

Комбс е обект на над 30 съдебни дела, в които е обвинен в сексуални престъпления. Той отрича да е извършил каквото и да било нарушение.

Какви са били партитата на Пъф Деди „Freak Off“?

Твърди се, че служителите на Комбс са организирали неговите „изродски партита“, като са резервирали хотелски стаи, организирали са пътувания за участниците - включително жертви и сексуални работници - доставяли са плащания и са планирали доставките на интравенозни течности, според съдебните документи.

„При организирането на тези „Freak Offs“ Комбс, с помощта на членове и сътрудници на Combs Enterprise, е транспортирал и накарал да бъдат транспортирани сексуални работнички с търговска цел през държавните граници и в международен план“, се казва във федералния обвинителен акт, разсекретен през септември.

Според правоприлагащите органи тези събития са се случвали редовно и понякога са продължавали по няколко дни.

В писмо до нюйоркския съдия Арун Субраманиан във вторник високопоставеният правен екип на Комбс заяви, че девет видеоклипа, предоставени на правителството, за които се твърди, че са направени от Вентура - наричан в документите „жертва-1“ - изобразяват сексуална активност „между напълно съгласни възрастни в дългосрочна връзка“.

„Подобно на много други американци в личния си живот, те понякога заснемат сексуалните си действия. Тези видеоклипове недвусмислено показват, че лицето, за което се твърди в обвинителния акт, че е „жертва-I“ (Вентура), не само се е съгласило, но и се е наслаждавало напълно“, пишат те.

Юридическият му екип също така твърди, че Вентура е предоставила видеоклиповете на прокурорите, което според тях опровергава обвиненията, че Комбс ги е снимал в домовете си или ги е притежавал като средство за изнудване.

Видеоклипове разкриват подробности за партитата на Пъф Деди

Адвокатите на Комбс заявиха, че видеоклиповете не изобразяват широко описваните в медиите „лудории“.

„Няма тайни камери, няма оргии, няма замесени други знаменитости, няма подземни тунели, няма непълнолетни и няма и намек за принуда или насилие. Видеоклиповете са далеч от ужасяващите описания на правителството и показват възрастни, които правят секс по взаимно съгласие, просто и ясно“, пишат те.

Видеоклип на CNN с Пъф Деди и Вентура

През май CNN публикува видеозапис от видеонаблюдението от 2016 г. от хотел в Лос Анджелис, на който, според прокурорите, се вижда как Вентура се опитва да напусне Пъф Деди.

На видеото се вижда как Комбс я напада физически, но адвокатите му твърдят, че кадрите са „редактирани“, за да изглеждат по-опасни. Юридическият екип на Комбс твърди, че кадрите запечатват „тъжен поглед към десетилетна връзка по взаимно съгласие“ между бившата двойка.

Юридическият екип на Комбс коментира документалния филм на Peacock Diddy.

“Този документален филм рециклира и затвърждава същите лъжи и конспиративни теории, които се разпространяват срещу Комбс от месеци. Разочароващо е да видим NBC и Peacock да се търкалят в същата кал като неетичните таблоидни репортери. Документалният филм е безотговорна журналистика от най-лош вид“, се посочва в позиция на екипа на Комбс.

* Във видеото: Арестуваха рапъра Пъф Деди

