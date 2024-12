Нов гигант в Космоса: Планетата 9 може да е седем пъти по-голяма от Земята

А строномите се опитват да разрешат една от най-големите загадки в Космоса: Има ли скрита девета планета в нашата Слънчева система? Тази планета, наречена „Планета 9“, може да се намира далеч отвъд Нептун и откриването ѝ може да ни помогне да разберем много за функционирането на нашата Слънчева система.

Планета 9 е теория за масивна планета, която може да се намира далеч отвъд Нептун, според проучванията и докладите, представени от различни онлайн източници.

Смята се, че това може да е ледена или газова планета с размер около седем пъти по-голям от този на Земята. Това би я направило много по-голяма от Плутон, който е по-малък от познатите ни планети.

Идеята за Планета 9 е представена за първи път през 2016 г. Според данните, представени от различни онлайн медии, астрономите забелязват, че някои обекти в далечния външен регион на Слънчевата система, наречен Пояс на Кайпер, се движат по странен и необичаен начин. Изглеждаше така, сякаш нещо масивно, с голяма гравитация, ги придърпва.

Предполага се, че ако съществува Планета 9, тя ще бъде изключително далеч от Земята - на милиарди километри. Тя би имала много дълга и разтеглена орбита, което означава, че едно завъртане около Слънцето би ѝ отнело хиляди години.

Търсенето на Планета 9 получава сериозен тласък от нов телескоп в Чили, наречен Обсерватория Вера К. Рубин, който ще започне да работи през 2025 г. Този телескоп разполага с най-мощната цифрова камера, създавана някога, която ще позволи на учените да сканират небето с огромни подробности. Според докладите астрономите се надяват да забележат далечни обекти, които са много слаби за наблюдение с по-старите телескопи. Този нов инструмент може най-накрая да ни помогне да открием Планета 9, ако тя съществува.

