Астрономи търсят доказателства за извънземни технологии

М еждународен екип от изследователи, ръководени от астроном от Харвардския университет, обяви нова инициатива, целяща търсене на доказателства за извънземни технологии, предаде Франс прес.

Инициативата, наречена "Проект Галилей", предвижда инсталирането и задействането на световна мрежа от телескопи със среден размер, на камери, на фотоапарати и на компютри, за да се проучат неидентифицирани летящи обекти. Проектът вече е получил финансиране в размер на 1,75 милиона долара.

'Project Galileo' will search for evidence of extraterrestrial life from the technology it leaves behind https://t.co/6ems9toOiX pic.twitter.com/UZhtdPloQo

"Предвид неотдавнашните изследвания, показващи съществуването в нашата галактика на много подобни на Земята планети, ние не можем да игнорираме възможността технологични цивилизации да са съществували преди нашата", заяви професор Ави Лоеб на пресконференция.

"Въздействието, което всяко откритие за извънземна технология може да има върху науката, върху нашата технология и нашето възприятие за света като цяло, ще бъде огромно", допълни той.

Проектът включва изследователи от американските университети Харвард, Принстън и Калтех, както и от Кеймбридж във Великобритания и от Стокхолмския университет.

Новината идва месец след публикуване от Пентагона на доклад за извънземните, който заключи, че десетки въздушни феномени, констатирани от военни пилоти, не могат да бъдат обяснени.

"Не са политиците или военните тези, които трябва да интерпретират онова, което ние виждаме в небето, защото те не са учени. Научната общност е тази, която трябва да разбере какво се случва", заяви Лоеб.

Освен НЛО, Проектът Галилей цели да изучава и междузвездните предмети, които прекосяват нашата Слънчева система, и да търси евентуални извънземни сателити, които наблюдават Земята.

Called the Galileo Project, it envisages the creation of a global network of medium-sized telescopes, cameras and computers to investigate unidentified flying objects, and has so far been funded with $1.75 million from private donors. #jakpost https://t.co/sDtO0QPY2j