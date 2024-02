Няма да повярвате какво умеят козите

Н ачинът, по който животните възприемат заобикалящия ги свят, все още е загадка за нас в много отношения.

Това важи дори за интелигентни и социални животни като козите, чиято харизма е вдъхновила цял поджанр в YouTube: десетки видеоклипове, които показват забавни и сладки моменти с кози и са събрали милиони гледания. Убежища като Goats of Anarchy, които се грижат за пренебрегнати кози, имат стотици хиляди силно ангажирани последователи в Instagram.

Може да е изкушаващо да се антропоморфизират тези изразителни и общителни животни. Но в действителност все още знаем много малко за това какво и как мислят и чувстват животните. Малко по малко обаче прозорецът ни към познанието на животните може би се отваря.

Проучване, публикувано в Frontiers in Zoology на 10 юли 2019 г., потвърждава, че козите могат да различават щастието или недоволството на други кози, като слушат гласовете им. С други думи, те могат да разберат как се чувстват едни други. Това откритие има потенциални последици за начина, по който се третират домашните козите - независимо дали се отглеждат за месо, мляко или друго.

Research shows goats can perceive each other's emotions from their voices.

-As quoted in National Geographic



