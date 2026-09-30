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Жената, обвинена в стрелба по дома на Риана, е призната за психично здрава

При осъдителна присъда по всички обвинения Ортис може да получи доживотен затвор

30 септември 2026, 10:00
Жената, обвинена в стрелба по дома на Риана, е призната за психично здрава
Източник: Getty

Ж ената, обвинена, че е стреляла по дома на певицата Риана и рапъра Ейсап Роки (A$AP Rocky) в Лос Анджелис през март, беше призната от съд за психически годна да бъде съдена, съобщи Асошиейтед прес.

Ивана Лисет Ортис, на 36 години, от Орландо, щата Флорида, не се признава за виновна по обвинението в опит за убийство на Риана, както и по повече от дузина други тежки обвинения, свързани със стрелбата.

При инцидента на 8 март са били произведени най-малко 20 изстрела с полуавтоматична пушка. Куршуми са попаднали в каравана „Еърстрийм“, в която по това време са се намирали Риана и Ейсап Роки, както и по външна стена на стая, използвана като детска стая. В жилището са били трите деца на двойката и тяхната бавачка. Няма ранени.

Според полицията и прокуратурата Ортис е пристигнала с автомобил „Тесла“ до имота в района на Бевърли Хилс, насочила е оръжието през прозореца на автомобила и е стреляла по имота и съседна къща.

След ареста ѝ по-късно същия ден тя е казала пред разследващите: „Не се опитвах да убия никого“, съобщиха властите.

Ортис е обвинена по 10 пункта за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие, а срещу нея са повдигнати и три обвинения за стрелба по обитавано жилище или превозно средство.

На кратко съдебно заседание съдия Мария Кавалюци от Върховния съд на окръг Лос Анджелис постанови, че наказателното производство може да продължи след извършени психиатрични оценки. То беше временно спряно след началото на делото заради въпроси относно психическата годност на обвиняемата. Подробностите от оценките не са били обсъждани в съдебната зала, а документите по тях не са публично достъпни.

Ортис, която се яви в съдебната зала в затворнически дрехи и с белезници, не е направила изявление. След заседанието адвокатите на обвинението и защитата са отказали коментар.

Властите съобщиха, че Ортис не е имала предишно криминално досие. Според публични регистри тя е работила повече от десетилетие като логопед.

Засега властите не са посочили мотив за стрелбата, нито са установили връзка между Ортис и Риана.

При осъдителна присъда по всички обвинения Ортис може да получи доживотен затвор. 

Риана е деветкратна носителка на награди „Грами“ и има 14 песни, достигали първо място в класацията „Билборд Хот 100“, пише още Асошиейтед прес.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
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