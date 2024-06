Нещо странно се случва с метала в Космоса

О т хилядолетия, хората са в състояние да манипулират метали. В днешно време сме научили начини да ги направим по-устойчиви на въздействието на околната среда, пише IFLScience.

Може да се предположи, че във вакуума на Космоса металите биха се справили по-добре без начини за ръжда или разграждане, но там съществуват други притеснения.

(Видеото е архивно:45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов)

Опасения, които могат да имат много сериозни последици за космическите мисии.

Полезно е да се съединяват метали. Откакто хората използват метали, ние ги съединяваме чрез заваряване. Процесът изисква високи температури, топене на единия или двата метала, сливането им заедно и оставянето им да изстинат.

Разбира се, сега има и други методи за заваряване на метали заедно. Химикалите, налягането и по-молекулярните подходи могат да осигурят съюза между въпросните метали.

Но има и подход, който може да се случи във вакуума на Космоса. И това е студено заваряване.

Did you know that If two pieces of the same type of metal touch in space(without an oxide layer), they will fuse together? This effect is called cold welding.

On the earth, the surface layers of a metal reacts with oxygen in the air to form an oxide layer which can prevent two pic.twitter.com/kabgn26GZC