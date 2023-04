Тайните на Слънчевата система: Червените астероиди около Нептун могат да ги разкрият

У чените са забелязали, че някои от астероидите на Нептун са наситено червени, което вероятно разкрива какви са били те в ранните дни на Слънчевата система.

Нептун е известен с яркосиния си цвят, но астероидите, които обикалят близо до него, определено не са.

Международен екип от астрономи наскоро надникна в тях и установи, че всички те имат някакъв нюанс на червеното - много по-червено от повечето астероиди в Слънчевата система.

Rare red asteroids around #Neptune could reveal the secrets of the early solar system.

Astronomers took a peek at Neptune's Trojan asteroids & found that they seem to be some shade of red, far redder than most asteroids in the SShttps://t.co/IRMgFkCWSIhttps://t.co/JWvJpib23h pic.twitter.com/v3UsmneHDa