Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

1 октомври 2025, 16:28
Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби
Източник: Getty Images

К ейт Мидълтън е носила тиара и каубойска шапка и преди – но рядко двете едновременно.

43-годишната принцеса на Уелс изпрати своите най-добри пожелания към отбора на Англия по време на финала на Световната купа по ръгби за жени през 2025 г. през уикенда. Като патрон на Ръгби съюза, който ръководи спорта в страната, тя отправи послание и към феновете.

Към изявлението си Кейт приложи невиждана досега снимка от 6 септември, когато посети отбора. На нея тя е с изненадващ аксесоар – червена каубойска шапка с блестяща периферия, комбинирана с диадема.

Принцесата се усмихва широко на кадъра, заснет зад кулисите заедно с играчите, двама от които също носят червени каубойски шапки с емблематичната роза. Любопитно е, че появата ѝ с тиара дойде само дни преди да облече истинска корона на държавния банкет в чест на посещението на президента Доналд Тръмп във Великобритания. На тържествената вечеря в замъка Уиндзор Кейт блесна в кутюр рокля на британската дизайнерка Филипа Лепли, съчетана с ръчно бродирано златно дантелено палто върху копринена креп рокля. Визията ѝ беше завършена с тиарата „Възелът на любовта“ на кралица Мери – любимото ѝ бижу за официални поводи.

Кейт и тиарата Lover's Knot, която причинява болка
10 снимки
тиара Кейт
тиара Кейт
тиара Кейт
тиара Кейт

Комбинацията с каубойска шапка обаче напомни за друга емблематична поява на принцесата – по време на парада „Калгари Стампийд“ в Канада. Тогава, през 2011 г., по време на първото си кралско турне с принц Уилям след сватбата им, двамата носеха бели каубойски шапки на родеото.

Снимката на Кейт в съблекалнята от септември е направена след победата на „Червените рози“. Във видео, споделено в X, принцесата поздравява отбора с думите:

„Какъв невероятен мач, браво на всички. Беше малко изнервящо, няма да лъжа, за начало“, казва тя с усмивка, предизвиквайки смях сред играчите. „Но наистина невероятно.“

Тя добавя още: „Щях да се радвам да съм тук по време на разговора на полувремето, каквото и да е било той. Справихте се брилянтно, толкова фантастично. Невероятно е да имате толкова много публика. Сигурно наистина усещате енергията на всички, така че се надявам, че почувствахте подкрепата.“

В събота Англия победи Канада на стадион „Туикънам“ в Лондон и спечели титлата на Световната купа по ръгби.

Източник: people.com    
