Всички погледи бяха вперени в нея - как Кейт Мидълтън се превърна в кралското оръжие по време на визитата на Тръмп

К атрин, принцеса на Уелс, е била напълно осъзната за ключовата си роля по време на държавната визита на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания, разкрива кралският биограф Ингрид Сюърд пред списание People .

Принцесата на Уелс, на 43 години, изигра водеща роля в посрещането на американския президент и първата дама Мелания Тръмп по време на официалното посещение от 17 до 18 септември.

"Тя е силното оръжие на монархията, и това вече не е тайна", казва Сюърд

Според биографката бъдещата кралица е била „много наясно“, че вниманието е насочено именно към нея. Това бе първото ѝ голямо събитие, след като в началото на годината обяви, че е в ремисия след лечение от рак през 2024 г.

Източник: Getty Images

На държавния банкет принцесата е изглеждала „оживена, щастлива и се е смяла“, споделя Сюърд.

„Тя раздвижи цялата вечер. Освети масата с усмивката си. Имаше огромен натиск върху нея, защото всички погледи бяха вперени в нея. Разбира се, тя знаеше, че най-важната личност там е кралят, но не може да избегне факта, че всички гледаха към нея.“

„Никога не е изглеждала по-добре. Беше великолепна, сияеше в златистата си рокля и палто на Филипа Лепли. Това определено е най-добрият ѝ външен вид на държавен банкет, който съм виждала“, допълва главната редакторка на списание Majesty.

Принц Уилям и принцеса Катрин бяха първите представители на кралското семейство, които приветстваха семейство Тръмп в Уиндзор на 17 септември. Те ги придружиха при срещата им с крал Чарлз III и кралица Камила, присъстваха на обяда в замъка и на банкета вечерта, където Кейт седна до президента.

„Очевидно я е развеселил“, казва Сюърд за моментите, в които принцесата се смее в компанията на Тръмп. „Тя е истинска дама с перфектни маниери. Сигурно я е накарал да се засмее.“

Сюърд подчертава, че Кейт проявява всички качества на бъдеща изключителна кралица: „Тя има най-красивата усмивка, която пленява всички. Това е чиста магия.“

Според биографката визитата е показала силата на „меката власт“ на британската монархия:

„Беше наистина вдъхновяващо. Показахме какво можем да направим, когато дадем всичко от себе си. Въпреки всичко, което се случва по света, ние сме най-добрите в демонстрацията на величие и церемониалност. Чарлз още преди години каза, че никога не трябва да губим това, защото в това сме ненадминати – и беше абсолютно прав.“

След като на 18 септември кралят и кралицата се сбогуваха с президента Тръмп и съпругата му, принцеса Катрин отново попадна в центъра на вниманието. Тя осъществи първата си съвместна проява с Мелания Тръмп, като двете посетиха деца от програмата „Squirrels“ на британските скаути в градините на Фрогмор.

Посещението бе свързано с ролята на Кейт като съвместен президент на Скаутите във Великобритания. По време на срещата първата дама е била видимо усмихната, а с принцесата са демонстрирали добър контакт.

„Тя разговаря доста с Кейт. Всеки иска да говори с Кейт“, коментира Сюърд.

На въпроса дали принцесата на Уелс е „тайното оръжие“ на монархията, биографката отговаря категорично:

„Тя е оръжието - и то съвсем не тайното.“