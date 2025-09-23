Всички погледи бяха вперени в нея - как Кейт Мидълтън се превърна в кралското оръжие по време на визитата на Тръмп

К атрин, принцеса на Уелс, е била напълно осъзната за ключовата си роля по време на държавната визита на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания, разкрива кралският биограф Ингрид Сюърд пред списание People.
Принцесата на Уелс, на 43 години, изигра водеща роля в посрещането на американския президент и първата дама Мелания Тръмп по време на официалното посещение от 17 до 18 септември.
"Тя е силното оръжие на монархията, и това вече не е тайна", казва Сюърд
Според биографката бъдещата кралица е била „много наясно“, че вниманието е насочено именно към нея. Това бе първото ѝ голямо събитие, след като в началото на годината обяви, че е в ремисия след лечение от рак през 2024 г.
На държавния банкет принцесата е изглеждала „оживена, щастлива и се е смяла“, споделя Сюърд.
„Тя раздвижи цялата вечер. Освети масата с усмивката си. Имаше огромен натиск върху нея, защото всички погледи бяха вперени в нея. Разбира се, тя знаеше, че най-важната личност там е кралят, но не може да избегне факта, че всички гледаха към нея.“
„Никога не е изглеждала по-добре. Беше великолепна, сияеше в златистата си рокля и палто на Филипа Лепли. Това определено е най-добрият ѝ външен вид на държавен банкет, който съм виждала“, допълва главната редакторка на списание Majesty.
Принц Уилям и принцеса Катрин бяха първите представители на кралското семейство, които приветстваха семейство Тръмп в Уиндзор на 17 септември. Те ги придружиха при срещата им с крал Чарлз III и кралица Камила, присъстваха на обяда в замъка и на банкета вечерта, където Кейт седна до президента.
„Очевидно я е развеселил“, казва Сюърд за моментите, в които принцесата се смее в компанията на Тръмп. „Тя е истинска дама с перфектни маниери. Сигурно я е накарал да се засмее.“
Сюърд подчертава, че Кейт проявява всички качества на бъдеща изключителна кралица: „Тя има най-красивата усмивка, която пленява всички. Това е чиста магия.“
Според биографката визитата е показала силата на „меката власт“ на британската монархия:
„Беше наистина вдъхновяващо. Показахме какво можем да направим, когато дадем всичко от себе си. Въпреки всичко, което се случва по света, ние сме най-добрите в демонстрацията на величие и церемониалност. Чарлз още преди години каза, че никога не трябва да губим това, защото в това сме ненадминати – и беше абсолютно прав.“
След като на 18 септември кралят и кралицата се сбогуваха с президента Тръмп и съпругата му, принцеса Катрин отново попадна в центъра на вниманието. Тя осъществи първата си съвместна проява с Мелания Тръмп, като двете посетиха деца от програмата „Squirrels“ на британските скаути в градините на Фрогмор.
Посещението бе свързано с ролята на Кейт като съвместен президент на Скаутите във Великобритания. По време на срещата първата дама е била видимо усмихната, а с принцесата са демонстрирали добър контакт.
„Тя разговаря доста с Кейт. Всеки иска да говори с Кейт“, коментира Сюърд.
На въпроса дали принцесата на Уелс е „тайното оръжие“ на монархията, биографката отговаря категорично:
„Тя е оръжието - и то съвсем не тайното.“