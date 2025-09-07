Принцеса Кейт отново е в отбора на брюнетките

Любопитно

С амо няколко дни след като показа драматична промяна в русо, принцесата на Уелс Катрин изглежда отново се е върнала към класическия си стил и пак е в отбора на брюнетките, пише „Ню Йорк Пост“ (New York Post).

43-годишната принцеса беше заснета в събота, когато с усмивка наблюдаваше Световното първенство по ръгби за жени.

Косата ѝ изглеждаше отново по-тъмна, с приглушени златисти оттенъци, вързана в елегантна полуопашка.

Майката на три деца носеше тъмно сако и ефектна бяла риза, комбинирани с дискретни обеци. Тя аплодираше с настроение, докато се наслаждаваше на мача между Австралия и Англия.

Кейт, която дълги години поддържа дълга тъмнокафява коса, дебютира със зашеметяваща руса прическа по-рано тази седмица, когато се появи заедно със съпруга си принц Уилям на кралски ангажимент в природонаучния музей в Лондон.

Двамата позираха рамо до рамо в обновените градини на музея в четвъртък, като дългата ѝ руса коса с къдрици и леко страничен път прикова вниманието. Новият външен вид на принцесата раздели общественото мнение.

В социалните мрежи някои критикуваха смелата промяна в цвета.

Кралският коафьор Невил Тъкър – любимец на покойната кралица Елизабет II – направи прогноза: „Кейт избра силна визия, която е забележимо различна от това, с което сме свикнали. Тя експериментира с руси тонове от известно време, но миналата година беше с най-тъмната коса от години насам. Сега промяната е драматична – бих казал, че това е най-светлото русо, което сме виждали при нея. Изглежда, че е направила пълен набор от кичури“.

Тъкър призна, че

досега наситено кестенявата коса на Мидълтън с обем и блясък е била тенденция сама по себе си.

„Считаше се за по-модерна. Но сега, когато Кейт е по-руса, вероятно ще предизвика нова тенденция и повече хора ще започнат да искат руси или медено-златисти кичури“ каза той.

Принцесата, която има три деца с принца на Уелс Уилям: принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луис (7 г.), се подготвя за още една голяма промяна. През август говорител потвърди пред Page Six, че семейството ще се премести в нов дом „по-късно тази година“, като част от ново начало след битката на Кейт с рака.

Кейт разкри през март 2024 г., че е диагностицирана с неопределен вид рак, а през септември същата година съобщи, че е приключила лечението. През януари тя обяви, че е в ремисия.

Семейството, което от 2022 г. живее в Adelaide Cottage близо до замъка Уиндзор, се очаква да се премести във Forest Lodge в Големия парк на Уиндзор.

„През последните години, докато живееха в Adelaide Cottage, преживяха наистина трудни моменти,“ сподели източник пред The Sun миналия месец. Преместването им дава възможност за ново начало и нова глава; шанс да оставят някои от по-нещастните спомени зад гърба си“, добави източникът.

Източник: New York Post    
принцеса Катрин Кейт прическа брюнетка руса коса промяна
