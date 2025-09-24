Любопитно

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата

24 септември 2025, 14:41
Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък
Източник: Getty Images

Д ори кралските особи понякога имат нужда от малко допълнителен блясък.

Трудно е да си представим по-емблематичен годежен пръстен от 12-каратовия сапфир с диаманти на покойната принцеса Даяна. А когато точно тази фамилна реликва – допълнена от халка от най-рядкото уелско злато – краси безименния ви пръст в продължение на повече от 15 години, е напълно естествено той да започне да се възприема почти като част от униформа.

Източник: Getty Images

През последните седмици Кейт Мидълтън привлече внимание с нови, изискани бижута. И не, не става дума за тиарата „Възелът на влюбените“, която тя носи на държавната вечеря миналата седмица. 43-годишната принцеса на Уелс добави към сватбената си халка диамантено-сапфирен пръстен с мотив за вечност, който беше забелязан по време на погребението на Катрин, херцогиня на Кент.

Създаден от кралските бижутери G. Collins & Sons, както потвърждава Town & Country, този пръстен за първи път се появи още през лятото и е най-новото попълнение в блестящата колекция на Мидълтън.

Квинтетът на принцесата се допълва от още два символични пръстена – диамантена халка „Annoushka“ за вечност, за която се смята, че е подарък от принц Уилям след раждането на принц Джордж, както и семпла платинена халка, украсена с миниатюрни диаманти. А когато сте снимани толкова често, колкото Кейт, е ясно, че нищо не остава незабелязано от зорките погледи на фотографите и техните обективи. Натрупването на кадри неминуемо поражда интерес и догадки.

Според източници, сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата през миналата година.

Любопитен детайл е, че кралската ѝ колекция съчетава стилове както в златисти, така и в сребристи тонове – нещо необичайно, но изключително актуално.

Embed from Getty Images

Както пише Daily Mail, комплектът от пет пръстена на принцесата представлява „тиха еволюция в кралските бижута, която отдава предпочитание на модерната, лична символика пред строгата формалност“ – напълно в духа на стила на Мидълтън през годините. И дори сред богатството на коронните скъпоценности, изборът ѝ показва особена сантименталност – и практичност – когато става дума за бижута.

Embed from Getty Images

Когато остави настрана легендарния сапфирен пръстен на Даяна, Кейт може стратегически да измести фокуса от себе си към посланията на събитието. Така почита покойната кралица с чифт перли или пък носи бижута с инициалите на Джордж, Шарлот и Луи, за да държи семейството си близо до сърцето си.

Принцесата умее да казва много, без да произнася и дума. Достатъчно е само да подбере правилните аксесоари.

Източник: pagesix.com    
Кейт Мидълтън Кралски бижута Принцеса Даяна Сапфирен пръстен Пръстен за вечност Годежен пръстен
