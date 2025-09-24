Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Д ори кралските особи понякога имат нужда от малко допълнителен блясък.

Трудно е да си представим по-емблематичен годежен пръстен от 12-каратовия сапфир с диаманти на покойната принцеса Даяна. А когато точно тази фамилна реликва – допълнена от халка от най-рядкото уелско злато – краси безименния ви пръст в продължение на повече от 15 години, е напълно естествено той да започне да се възприема почти като част от униформа.

През последните седмици Кейт Мидълтън привлече внимание с нови, изискани бижута. И не, не става дума за тиарата „Възелът на влюбените“, която тя носи на държавната вечеря миналата седмица. 43-годишната принцеса на Уелс добави към сватбената си халка диамантено-сапфирен пръстен с мотив за вечност, който беше забелязан по време на погребението на Катрин, херцогиня на Кент.

Създаден от кралските бижутери G. Collins & Sons, както потвърждава Town & Country, този пръстен за първи път се появи още през лятото и е най-новото попълнение в блестящата колекция на Мидълтън.

Квинтетът на принцесата се допълва от още два символични пръстена – диамантена халка „Annoushka“ за вечност, за която се смята, че е подарък от принц Уилям след раждането на принц Джордж, както и семпла платинена халка, украсена с миниатюрни диаманти. А когато сте снимани толкова често, колкото Кейт, е ясно, че нищо не остава незабелязано от зорките погледи на фотографите и техните обективи. Натрупването на кадри неминуемо поражда интерес и догадки.

Според източници, сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата през миналата година.

Любопитен детайл е, че кралската ѝ колекция съчетава стилове както в златисти, така и в сребристи тонове – нещо необичайно, но изключително актуално.

Както пише Daily Mail, комплектът от пет пръстена на принцесата представлява „тиха еволюция в кралските бижута, която отдава предпочитание на модерната, лична символика пред строгата формалност“ – напълно в духа на стила на Мидълтън през годините. И дори сред богатството на коронните скъпоценности, изборът ѝ показва особена сантименталност – и практичност – когато става дума за бижута.

Когато остави настрана легендарния сапфирен пръстен на Даяна, Кейт може стратегически да измести фокуса от себе си към посланията на събитието. Така почита покойната кралица с чифт перли или пък носи бижута с инициалите на Джордж, Шарлот и Луи, за да държи семейството си близо до сърцето си.

Принцесата умее да казва много, без да произнася и дума. Достатъчно е само да подбере правилните аксесоари.