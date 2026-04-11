Любопитно

След 30 години: Марая Кери се разделя с легендарния си мезонет в Ню Йорк за $27 милиона

Имотът в „Трайбека“, станал известен с епизода на MTV Cribs, разполага с 8 спални и панорамна гледка към Манхатън. Това е първа продажба на жилището от близо 30 години насам

11 април 2026, 16:19
Източник: БТА

57-годишната носителка на „Грами“ се разделя с триетажния си имот в елитния квартал „Трайбека“. Това е първият път, в който жилището излиза на пазара, откакто певицата го придоби през 1999 г. Тогава тя закупи няколко отделни обекта в сградата за общо 9 милиона долара, които впоследствие обедини в мащабен архитектурен проект.

Имотът заема последните три етажа на сградата и разполага с над 1100 кв. м жилищна площ, допълнена от 100 кв. м открити тераси. Според обявата на брокерите Емили Беър, Лекси Алпър и Каролайн Шалоу от Core Real Estate, жилището предлага 360-градусова панорама, простираща се от река Хъдсън до емблематичния силует на Манхатън.

Феновете познават добре дома от култовия епизод на предаването „MTV Cribs“ през 2002 г., в който Кери демонстрира бляскавия си начин на живот. В паметните кадри поп дивата влезе в роля в пълния си блясък – сменяше тоалети, появи се във ваната пред камерата и дори използваше фитнес уреда StairMaster на високи токчета.

Огромният гардероб на звездата, който бе централен акцент в предаването, забележимо липсва в актуалните снимки към обявата, макар етажните планове да потвърждават наличието на обширно дрешник-помещение. „Имението в небето“ разполага с 8 спални, 8 бани, собствена фитнес зала и остъклена зимна градина.

Пространството предлага уникални възможности за разпределение. „16-ият етаж може да функционира напълно самостоятелно, докато 17-ият и 18-ият етаж образуват отделен дуплекс, увенчан с панорамна тераса“, се посочва в описанието на имота.

През ноември 2022 г. „Кралицата на Коледа“ отвори вратите на дома си за съвместна празнична кампания с Booking.com. Тогава двама почитатели получиха възможността да гостуват в мезонета за коледна фотосесия и коктейл.

„Какъв по-добър начин да отпразнуваме най-прекрасното време от годината от това да си подарим пълноценно празнично преживяване в родния ми град Ню Йорк!“, сподели тогава Кери.

Продажбата на мезонета в Манхатън е поредната имотна сделка за изпълнителката на „Hero“. През май 2023 г. тя продаде имението си с девет спални в Атланта за 4,3 милиона долара – сума, значително по-ниска от 5,65-те милиона, които плати за него по-малко от две години по-рано.

Източник: people.com    
Марая Кери Пентхаус Трайбека Имотна сделка Манхатън MTV Cribs Луксозен имот
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

