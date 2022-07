Унгарски учени създадоха риба хибрид в лаборатория

У нгарски учени са създали нов животински хибрид в лабораторни условия от сперматозоиди на веслонос и яйцеклетки на руска есетра, съобщи електронното издание "Сайънс".

Откриха най-голямата бактерия в света

Съществуването на хибрида се смяташе за малко вероятно, защото двата вида са имали общ предшественик преди повече от 184 милиона години. Хибридът е с месоядния апетит на майката и издължения нос на бащата, съобщават авторите на експеримента в специализираното издание "Джийнс".

Bizarre!! Inadvertent captive hybridization of Russian #sturgeon and American #paddlefish.

Intermediate morphology and high survival.

First cross of two families: Acipenseridae and Polyodontidae#openaccess -> https://t.co/s8XzZak9F3 pic.twitter.com/9jAdxHD7Pz