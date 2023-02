Нова утроба: Операция ще помага на транссексуални жени да раждат

В близко бъдеще транссексуалните жени ще могат да получат трансплантация на утроба, която ще промени живота им, твърдят водещи експерти по репродуктивна медицина. Огромният научен пробив ще даде възможност на биологичните мъже да носят дете - нещо, което в момента е невъзможно.

Безплодни жени по света вече са родили благодарение на пионерската операция, пише DailyMail. Според световноизвестните специалисти в областта на трансплантацията са необходими само малки промени, за да се превърне в реалност и за мъжете.

Утробите биха могли да бъдат получени от починали жени и донори, които са решили да премахнат собствените си репродуктивни органи - което може да се случи, когато жените решат да станат мъже.

Екипът от престижната Кливландска клиника в Охайо пише за възможността за извършване на операцията върху биологичен мъж в списание Fertility and Sterility. Крайната цел на трансплантацията на утроба на биологичен мъж би била да му се даде възможност да забременее.

Деца се раждат от жени, на които е трансплантирана матка чрез ин витро, като оплодена в лаборатория яйцеклетка се имплантира в утробата.

Теоретично този процес може да бъде приложен и при транссексуални жени.

Тогава те могат да получат хормонален режим, който имитира хормоните, произвеждани естествено от женския организъм по време на бременността, за да подпомогнат развитието на бебето. Такива режими вече съществуват за биологични жени с хормонални нарушения.

Бебетата, които са били имплантирани в трансплантирана утроба, са се раждали чрез цезарово сечение и се предполага, че същото ще важи и за транссексуалните жени.

Експертите обаче предупреждават, че знаем много малко за това как би могъл да протече този процес и дали този вид бременност би носил някакви рискове за плода и/или майката.

Мненията по въпроса

Но не всички са съгласни с това. Някои критици определиха перспективата като "егоистично упражнение" от страна на транссексуалните жени, което е "обидно" за майчинството. От 2014 г. насам, когато процедурата е извършена за първи път успешно от специалисти в Швеция, в световен мащаб са извършени около 100 трансплантации на утроба.

Десетки жени също така успешно са забременели благодарение на процедурата в комбинация с ин витро. Тя все още не е рутинно достъпна във Великобритания - но експертите се надяват, че с времето ще бъде. Д-р Ребека Флаик, водещ автор на новата статия, заяви, че недопускането на транссексуални жени до операцията би било форма на дискриминация.

Тъй като все повече признаваме историята на неравнопоставеност и дискриминация на транссексуалните жени, трябва да се запитаме дали е приемливо на транссексуалните жени да се отказва достъп до клинични проучвания въз основа на тяхната полова идентичност и транссексуален статус - каза тя.

Тя добави, че предоставянето на утроби на транссексуални жени ще помогне за преодоляване на психическите страдания, които те изпитват, тъй като не могат да приемат напълно своята полова идентичност.

Освен това, тъй като се натрупват проучвания, разкриващи високи нива на депресия и самоубийство при транссексуалните жени, и демонстриращи емоционалното въздействие на намалената способност за създаване на потомство при това население, трябва да обмислим потенциалните ползи от трансплантацията на матка при транссексуалните жени - каза тя.

Д-р Флаик добави, че въпросът е кога да бъде извършена операцията, а не дали.

Първата трансплантация на матка при транссексуална жена през 21-ви век се очаква да се извърши през следващите няколко години, ако не и по-рано - каза тя.

Статията на д-р Флайк и колегите ѝ не дава подробни указания за това как ще се извърши тази потенциална операция.

Операцията

Вероятно първата стъпка ще бъде транссексуалната жена да се подложи на вагинопластика, така че тялото ѝ да прилича повече на това на биологична жена.

Тази обширна операция включва изработването на нова вагина с помощта на тъкан от друга част на тялото, например пенис или част от червата, и осигурява основа за прикрепване на трансплантирана матка.

Този процес вероятно ще включва и отстраняване на тестисите, за да се спре производството на мъжки хормони, които биха могли да попречат на бъдещото бебе, а спермата ще бъде замразена за евентуално бъдещо лечение на безплодие.

Теоретично това би могло да позволи на транссексуалните жени да забременеят със собствените си бебета, подобно на биологичните жени, които могат да правят ин витро оплождане, използвайки собствените си предварително съхранени яйцеклетки.

След периода на възстановяване след вагинопластиката транссексуалната жена може да поиска трансплантация на утроба.

Подобно на други донорски органи, като бъбрек или черен дроб, транссексуалната жена, желаеща да получи утроба, ще трябва да намери донор със същата кръвна група и тъкан.

Отстранената утроба ще бъде снабдена с някои от прикрепените кръвоносни съдове, необходими за изхранването на органа, по същия начин, както при биологична пациентка.

След това тя ще бъде хирургически вкарана в транссексуалната жена по време на голяма операция, свързваща я с нейната неовагина.

Д-р Флаик и колегите му твърдят, че процедурата, която може да отнеме до 11 часа, ще протече почти по същия начин, както при биологичните жени.

Хирурзите обаче трябва да се пазят от едно допълнително усложнение.

Съществува значителна разлика в ширината на вътрешните хълбочни съдове, които захранват долната част на тялото, при мъжете и жените. Разликата в размера варира при конкретните индивиди, но е приблизително с около 1,6 мм по-широка при биологичните жени.

Авторите твърдят, че несъответствието между тях, при което по-малък съд е свързан с по-голям, носи риск от образуване на опасен кръвен съсирек.

Те обаче добавят, че този риск може да бъде намален чрез подрязване на кръвоносните съдове, така че да съвпадат. Те допълват, че друго предизвикателство е здравето на неовагината.

В сравнение с естествената вагина те твърдят, че в неовагината липсва същото количество и разпределение на кръвоносните съдове.

Това означава, че съществува потенциален риск хирургическата връзка между нея и донорската утроба да се провали.

Както при всяко донорство на орган, транссексуалната жена ще трябва да приема лекарства за потискане на имунната система, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантацията от организма ѝ.

Въпросът с яйцеклетките

NEW: Lawyers and academics to give evidence to MPs tomorrow on whether - and if so how - the Gender Recognition Reform Bill affects the operation of the UK's Equality Act. UKG says it does; SG says it doesn't. Will be interesting to hear experts' views. https://t.co/pyYtGdftln