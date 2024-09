Това ли е истината за Торинската плащаница?

М иналата седмица едно проучване от 2022 г. предизвика медийна буря, предполагайки, че Торинската плащаница - спорният плат, за който някои смятат, че е погребалният саван на Исус Христос - действително датира от времето на християнския религиозен водач. Но въпреки вълнението, което това предизвика, има причина за предпазливост.

Какво представлява плащаницата от Торино?

Всеки, който е виждал Торинската плащеница, независимо дали е вярващ, или не, вероятно ще бъде поразен от странния вид на артефакта. Самият плат изглежда така, сякаш на повърхността му е отпечатан отпечатък на разпнат човек. Това изображение, както и споровете относно автентичността и възрастта на предмета, го превърнаха в един от най-изследваните артефакти в историята.

Както всяка предполагаема реликва, свързана с Исус, автентичността на плащаницата е обект на сериозни спорове, и то не само през последните години.

Плащеницата се появява за първи път в историческата литература около 1354 г., когато е представена на декана на църквата в Лирея, Франция, от Жофроа дьо Шарни. Няма данни как дьо Шарни се е сдобил с предполагаемата реликва.

A recent study by Italian scientists has found that the Shroud of Turin does indeed date back to the time of Jesus Christ.



