Торинската плащаница е обвита в мистерия

7 август 2025, 10:07
Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек
Източник: Getty Images

Т оринската плащаница е обвита в мистерия. Смятана за свещена реликва в продължение на векове, този артефакт не е това, което изглежда, според ново проучване, пише Sciencealert.

Старият ленен плат и слабото му спектрално изображение на мъж, което наподобява традиционните изображения на Исус, са документирани за първи път във Франция през 1354 г. и въпреки това до ден днешен никой не знае кого изобразява отпечатъкът или как е направен.

Някои християни вярват, че това е същият чаршаф, с който е било увито тялото на Исус Христос след смъртта му (въпреки че Католическата църква нито потвърждава, нито отхвърля тази идея). Скептиците смятат, че това е или произведение на изкуството, или фалшификат.

Въпреки че спорната реликва носи слабият отпечатък на гол възрастен мъж с дълга коса и брада, бразилският 3D дизайнер и изследовател Цисеро Мораес твърди, че изображението не е подобие на истински човек.

Работата на Мораес подкрепя хипотеза, изказана за първи път през 1978 г. , която твърди, че изображението на Плащеницата е произведение на изкуството. Според тази хипотеза изображението вероятно е направено чрез поставяне на чаршаф върху нискорелефна скулптура, леко повдигнат от фона. След това ленът е бил натъркан с пигмент или покафенял по някакъв начин.

Мораес е самоук специалист по историческа лицева реконструкция, което означава, че е умел в сравняването на 2D и 3D изображения. Когато за първи път погледнал формите на тялото на Плащеницата, той ги намерил донякъде несъвместими с реалната анатомия. Деформацията на плата не изглеждала сякаш е била увита около истинско човешко тяло.

Вместо това, Мораес смятал, че може да е картина върху плата или отпечатък.

За да тества тази идея, той пресъздава и двата варианта.

Използвайки безплатен софтуер с отворен код, Мораес сравнява как би изглеждал лист, увит около 3D модел на човешко тяло, в сравнение с лист, положен върху скулптура с нисък релеф.

В случая с 3D модела, представляващ автентично човешко тяло, отпечатъкът на фигурата изглежда по-широк и по-разтегнат от Светата плащаница, когато листът е положен плоско.

Това се нарича ефектът на маската на Агамемнон, заради златна погребална маска от Древна Гърция, която има леко изкривени черти.

„Отпечатаното изображение, генерирано от контактните области в нисък релеф, показва висока съвместимост с това, присъстващо върху Торинската плащаница, като значително съответства на нейните контури, дори като се има предвид не напълно плоска основа“, заключава Мораес.

Неговият анализ на плащаницата предоставя доказателства, че това не е впечатление на когото и да било (камо ли на Исус Христос), като същевременно избягва неотдавнашен академичен дебат относно възрастта на артефакта.

Някои опити за радиовъглеродно датиране показват, че плащаницата е била изработена през Средновековието, но едно скорошно противоречиво проучване я датира по-близо до първи век сл. Хр.

Подобно на Мораес, други изследователи са забелязали, че плащеницата не е структурно деформирана, както би се очаквало от 3D тяло. Но детайлите са много бледи и продължават разгорещени академични дебати за това как точно е направено изображението.

„Използвайки описаните безплатни инструменти с отворен код, всеки с такива познания може да пресъздаде симулациите на динамиката на тъканите и картографирането на контактите, изследвайки представените сценарии“, казва Мораес.

Тази работа, заключава Мораес, „подчертава потенциала на дигиталните технологии за справяне или разкриване на исторически мистерии, преплитайки науката, изкуството и технологиите в съвместно и рефлективно търсене на отговори“.

Източник: Sciencealert    
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 4 часа
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 4 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 2 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 2 часа

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
