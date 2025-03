През болка и предизвикателства: 7 звезди, които са готови на всичко за роля

Д а бъдеш актьор не е свързано само с талант и харизма, но и със способността да излезеш извън зоната си на комфорт. Някои трябва радикално да променят външния си вид, да гладуват или да наддават десетки килограми, да живеят в тежки условия или дори да рискуват здравето си в името на идеалната трансформация.

Натали Портман

Натали Портман уверява феновете, че нейните добре развити мускули във филма "Тор: Любов и гръм" нямат нищо общо с компютърната графика. Няколко месеца преди да започнат снимките, актрисата започва да тренира във фитнеса, като обръща специално внимание на силовите упражнения, които никога преди не е правила. Любимите й упражнения винаги са били джогинг и йога.

Според актрисата тя не е искала да стане "обемиста", но е решила да промени имиджа си за тази роля. Струва си да се отбележи, че актрисата е веган, но успява да изгради мускулна маса, като консумира голямо количество растителни протеини.

Том Хидълстън

В сериала "Нощният мениджър" героят на Хидълстън управлява хотел. За да се подготви за ролята, актьорът прекарвал цяла нощ, управлявайки истински луксозен хотел.

"Тази работа изглежда само бляскава. Имаше сватба в балната зала в мазето и хората на първия етаж се оплакваха от музиката и аз и вечерният мениджър трябваше да угодим и на двете страни", спомня си актьорът.

Сериалът е заснет в истински хотел, а Том понякога е бъркан с истинския управител на хотела. Няколко гости на хотела дори го помолили за ключове от стаята и той с радост се съгласил.

Хали Бери

За да влезе в ролята във филма "Тропическа треска", Хали спряла да взема душове и да бръсне подмишниците си. Актрисата признава, че не се е къпала от две седмици, а космите под мишниците й били толкова дълги, че можели да се сплетат на плитка.

Нейните колеги трябвало да се справят с миризмата на тялото й, но както казва Бери, „никой не ми каза нищо, но всички започнаха да спазват дистанция“.

Матю Макконъхи

